Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤρομακτικές εικόνες: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 36χρονη που έκανε κατάδυση - Δείτε βίντεο
LIKE ONLINE

Τρομακτικές εικόνες: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 36χρονη που έκανε κατάδυση - Δείτε βίντεο

 13.01.2026 - 12:37
Τρομακτικές εικόνες: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 36χρονη που έκανε κατάδυση - Δείτε βίντεο

Μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση από καρχαρία την ώρα που έκανε κατάδυση με αναπνευστήρα (snorkeling) στα πλαίσια των διακοπών της στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια στη Βραζιλία.

Ένα βίντεο κατέγραψε την τρομακτική στιγμή, με τον καρχαρία να επιτίθεται ξαφνικά και να τη δαγκώνει στον μηρό.

Η 36χρονη Ταϊάνε Νταλαζέν, δικηγόρος από το Σάο Πάολο, βρισκόταν σε υποβρύχια εξερεύνηση όταν καρχαρίες την περιέβαλαν. Ξαφνικά, ένας από αυτούς επιτάχυνε και τη δάγκωσε στον μηρό. Η γυναίκα πάλευε να απελευθερωθεί, καθώς ο καρχαρίας προσπάθησε να την τραβήξει βαθύτερα στο νερό.

Ο ξεναγός της ομάδας, Νέγκο Νορόνια, επενέβη άμεσα, χτυπώντας τον καρχαρία για να απελευθερώσει την Ταϊάνε. Σε συνέντευξή της σε βραζιλιάνικη εφημερίδα, η ίδια περιέγραψε ότι ένιωσε το πόδι της να κουνιέται βίαια και πως φοβήθηκε να βγάλει το χέρι της από το νερό μήπως τραυματιζόταν περισσότερο. «Ο Νέγκο άρχισε να χτυπάει τον καρχαρία με γροθιές και κατάφερε να με απελευθερώσει», ανέφερε.

Μετά το συμβάν, η Ταϊάνε μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, ενώ καθ’ οδόν η φίλη της, που είναι χειρουργός δερματολόγος, της παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Παρά το σοβαρό περιστατικό, η γυναίκα υπέστη μόνο επιφανειακά τραύματα χωρίς βλάβες σε μύες ή τένοντες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκε φωτογραφίες με τα σημάδια από το δάγκωμα, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά της μετά από την επίθεση.

Το αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια είναι δημοφιλής προορισμός για καταδύσεις και snorkeling, γνωστό για την πλούσια θαλάσσια ζωή του, μεταξύ της οποίας περιλαμβάνονται και καρχαρίες. Παρότι οι επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες, το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει την ανάγκη για προσοχή και κατάλληλη επίβλεψη κατά τις υποβρύχιες δραστηριότητες.

Προσοχή στις εικόνες - Μπορεί να ενοχλήσουν

Πηγή: ethnos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία –  Καταιγίδες στο «καιρικό μενού»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Καταγγελία για κακοποίηση χελώνας: Την εντόπισαν νεκρή σε χώρο εργασίας – Χειροπέδες σε 4 πρόσωπα
Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο
Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι συλλήψεις σε ένα βράδυ – Οι δύο επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θλίψη στην Λευκωσία: Έφυγε από την ζωή η Αλεξάνδρα Ιωάννου – Το τελευταίο αντίο και η παράκληση της οικογένειας

 13.01.2026 - 12:35
Επόμενο άρθρο

Πιο στενή η σχέση Apple και Google: Με το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Gemini θα λειτουργεί η Siri

 13.01.2026 - 12:38
Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Σε περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής εισέρχεται η Κύπρος, μετά τη δημοσιοποίηση επίμαχου βίντεο που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στο ανώτατο επίπεδο της διακυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

  •  13.01.2026 - 06:30
Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

  •  13.01.2026 - 09:41
ΑΦΚΣ: Κάλεσαν την Πρώτη Κυρία να αναθεωρήσει την παραίτησή της αλλά η απόφασή της ήταν αμετάκλητη – Εισηγήσεις στο Υπουργικό

ΑΦΚΣ: Κάλεσαν την Πρώτη Κυρία να αναθεωρήσει την παραίτησή της αλλά η απόφασή της ήταν αμετάκλητη – Εισηγήσεις στο Υπουργικό

  •  13.01.2026 - 10:55
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

  •  13.01.2026 - 12:10
Το βίντεο της οργής: Η στιγμή που υπάλληλοι κακοποιούν θαλάσσια χελώνα στη Χλώρακα

Το βίντεο της οργής: Η στιγμή που υπάλληλοι κακοποιούν θαλάσσια χελώνα στη Χλώρακα

  •  13.01.2026 - 10:58
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 32χρονου Στυλιανού – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 32χρονου Στυλιανού – Όσα κατέδειξε

  •  13.01.2026 - 10:27
Βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο - Το σκηνικό με Πετρίδη

Βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο - Το σκηνικό με Πετρίδη

  •  13.01.2026 - 11:40
Διαλύθηκαν οι Onirama: Γιατί ήρθε το τέλος για το αγαπημένο συγκρότημα;

Διαλύθηκαν οι Onirama: Γιατί ήρθε το τέλος για το αγαπημένο συγκρότημα;

  •  13.01.2026 - 11:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα