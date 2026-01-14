Ecommbx
Το FBI ερευνά το σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post που κάλυψε απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ
ΔΙΕΘΝΗ

Το FBI ερευνά το σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post που κάλυψε απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ

 14.01.2026 - 19:45
14.01.2026 - 19:45

Το FBI ερευνά το σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post που κάλυψε απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ

Πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας ερεύνησαν σήμερα το σπίτι μιας δημοσιογράφου της εφημερίδας Washington Post, καθώς συνεχίζεται η προκαταρκτική για την ενδεχόμενη διαρροή απόρρητων κυβερνητικών μυστικών, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η δημοσιογράφος Χάνα Νάτανσον κάλυψε την εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων και τον εξαναγκασμό των υπολοίπων να εφαρμόσουν την κυβερνητική ατζέντα του.

Τον Δεκέμβριο η Νάτανσον έγραψε ένα άρθρο που αναφερόταν στην προσωπική εμπειρία της ενώ κάλυπτε το θέμα. Σε αυτό αναφερόταν στα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα και μηνύματα που λάμβανε από πρώην και νυν ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, εξοργισμένους από τις αλλαγές.

Η Νάτανσον δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για κάποιο σχόλιο. Η Washington Post παρακολουθεί την κατάσταση, ανέφερε ένας εκπρόσωπός της.

«Οι πράκτορες είπαν στη δημοσιογράφο ότι δεν είναι αυτή το επίκεντρο της έρευνας. Το ένταλμα ανέφερε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ερευνούν έναν διαχειριστή συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Μέριλαντ που κατηγορείται ότι πήρε στο σπίτι του απόρρητες πληροφορίες» σύμφωνα με ανάρτηση της εφημερίδας στην πλατφόρμα Χ. 

Το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

