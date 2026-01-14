Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή στο Τρόοδος: Μόνο 4x4 ή αλυσίδες – Κατολισθήσεις σε πολλούς δρόμους

 14.01.2026 - 17:25
Προσοχή στο Τρόοδος: Μόνο 4x4 ή αλυσίδες – Κατολισθήσεις σε πολλούς δρόμους

Ανοικτός μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, είναι ο δρόμος Προδρόμου-Τροόδους, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Επίσης, κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος έχουν σημειωθεί στους δρόμους Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά, Κακοπετριάς – Καρβουνά, Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου, Κύκκου – Τσακκίστρας, Κάμπου – Ορκόντα – Κάτω Πύργου και Πεδουλά – Προδρόμου, αναφέρεται.

Την ίδια ώρα, προστίθεται, ανοικτοί για όλα τα οχήματα, ωστόσο ολισθηροί λόγω ελαφριάς χιονόπτωσης ή και παγετού είναι οι δρόμοι Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους, Προδρόμου-Λεμύθου και Κακοπετριάς-Pinewood-Πεδουλά.

Ανέλαβε σήμερα καθήκοντα ο Ανδρέας Πασχαλίδης, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για την διερεύνηση του επίμαχου βίντεο.

