Προσοχή στο Τρόοδος: Μόνο 4x4 ή αλυσίδες – Κατολισθήσεις σε πολλούς δρόμους

Επίσης, κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος έχουν σημειωθεί στους δρόμους Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά, Κακοπετριάς – Καρβουνά, Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου, Κύκκου – Τσακκίστρας, Κάμπου – Ορκόντα – Κάτω Πύργου και Πεδουλά – Προδρόμου, αναφέρεται.

Την ίδια ώρα, προστίθεται, ανοικτοί για όλα τα οχήματα, ωστόσο ολισθηροί λόγω ελαφριάς χιονόπτωσης ή και παγετού είναι οι δρόμοι Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους, Προδρόμου-Λεμύθου και Κακοπετριάς-Pinewood-Πεδουλά.