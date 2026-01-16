Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 16.01.2026 - 09:31
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

Σοβαρές και επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για σχολικό εκφοβισμό παιδιού στο φάσμα του αυτισμού φέρνει στο φως μητέρα μαθητή, μιλώντας στο Themaonline.

Όπως καταγγέλλει στο «Τ», ο γιος της είχε δεχθεί πριν από τρεις μήνες κοροϊδία, ομαδικό εκφοβισμό, σωματική επίθεση και απειλές σε Γυμνάσιο της Λάρνακας. Τότε, η οικογένεια απευθύνθηκε στη διεύθυνση του σχολείου, με τη μητέρα να αναφέρει πως «μας είπαν να μην ανησυχούμε, ότι θα ληφθούν μέτρα».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, τα περιστατικά όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά κλιμακώθηκαν. «Χθες, εν ώρα διαλείμματος, η ίδια ομάδα παιδιών προσπάθησε να τον αναγκάσει να κάνει τον σκύλο, τον έσπρωχναν και τον κορόιδευαν όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοκαριστικό περιστατικό σε σχολείο: Επιτέθηκαν σε μαθητή στην τουαλέτα και τον «έστειλαν» με κάταγμα κρανίου στο Μακάρειο - Καταγγελία μητέρας στο «Τ»

Ακολούθως, ο μαθητής συνοδεύτηκε από δύο καθηγητές στον Σύλλογο, όπου κλήθηκε να κατονομάσει τους υπεύθυνους. «Του ζήτησαν να πει τα ονόματα για να τιμωρηθούν και το έκανε», σημείωσε η μητέρα.

Όπως καταγγέλλει όμως, λίγο αργότερα η κατάσταση ξέφυγε. «Τον περίμενε κάτω ένα από τα παιδιά και του επιτέθηκε. Τον έπιασε από τον λαιμό και τον απείλησε πως αν τον “ρουφιάνεψε”, θα τον χτυπήσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ακολούθησαν απειλές και ύβρεις και κατά το σχόλασμα.

«Το παιδί μου είναι στο φάσμα του αυτισμού. Δεν μπορεί να αμυνθεί όπως τα άλλα παιδιά. Ζει με φόβο», ανέφερε συγκλονισμένη, σημειώνοντας ότι «αύριο θα ενημερωθεί εγγράφως η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης».

Η μητέρα ζητά άμεση και ουσιαστική παρέμβαση από την Υπουργό Παιδείας, τονίζοντας ότι «δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για έναν κύκλο βίας που συνεχίζεται».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

