Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί με δασμούς όσους διαφωνούν με τα σχέδια των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

«Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με τη Γροιλανδία, επειδή χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας» υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του το γερμανικό υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι η αποστολή αναγνωριστικής ομάδας από ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν στο NATO στη Γροιλανδία διατάχθηκε λόγω των «ρωσικών και κινεζικών απειλών» στην Αρκτική.

«Η Γερμανία, σε συνεργασία με άλλους εταίρους του NATO, θα στείλει αναγνωριστική ομάδα στη Γροιλανδία. Ο στόχος είναι να αξιολογήσουν τα μέσα για τη διασφάλιση της ασφάλειας απέναντι στις ρωσικές και κινεζικές απειλές στην Αρκτική» ανέφερε το υπουργείο.

Η στρατιωτική αυτή αποστολή διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών με επικεφαλής τη Δανία ανακοινώθηκε καθώς ο Τραμπ θέλει οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας παρά την αντίθεση του νησιού, το οποίο αποτελεί διοικητικά αυτόνομη περιοχή της Δανίας, αλλά και της Κοπεγχάγης και ευρωπαϊκών χωρών.

Το βασικό επιχείρημα της Ουάσινγκτον είναι ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφαλείας απέναντι στις ρωσικές και κινεζικές φιλοδοξίες στην Αρκτική.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr