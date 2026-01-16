Γνωστή λεωφόρος στην Κύπρο απέκτησε το απόλυτο νέο spot - Που βρίσκεται και τι προσφέρει - Δείτε φωτογραφίες

Από ένα γρήγορο διάλειμμα μέχρι lunch στο χέρι, όλα λειτουργούν χωρίς να επιβαρύνουν τη μέρα.
Ο χώρος είναι φωτεινός και φιλικός, με αέρα που σε κρατάει για λίγο, ακόμα κι αν βιάζεσαι. Το μενού καλύπτει σαλάτες, bowls, σπιτικά αρτοποιήματα και ζεστά πιάτα made-to-order, ενώ τα smoothies και οι χυμοί προσθέτουν μια δόση φρεσκάδας. Κάθε επιλογή τιμά την ελληνική και μεσογειακή παράδοση, χωρίς περιττές περιγραφές.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 17:00
Διεύθυνση: Καλλιπόλεως 64, Λευκωσία.