Γνωστή λεωφόρος στην Κύπρο απέκτησε το απόλυτο νέο spot - Που βρίσκεται και τι προσφέρει - Δείτε φωτογραφίες

Το MOBY Cafe έχει μπει στη ρουτίνα της πόλης χωρίς φασαρία. Εδώ, ο specialty καφές είναι σοβαρός αλλά όχι επίδειξη, οι μεσογειακές γεύσεις πρακτικές και φρέσκες, και οι επιλογές φτιαγμένες για ανθρώπους με πρόγραμμα.

Από ένα γρήγορο διάλειμμα μέχρι lunch στο χέρι, όλα λειτουργούν χωρίς να επιβαρύνουν τη μέρα.

Ο χώρος είναι φωτεινός και φιλικός, με αέρα που σε κρατάει για λίγο, ακόμα κι αν βιάζεσαι. Το μενού καλύπτει σαλάτες, bowls, σπιτικά αρτοποιήματα και ζεστά πιάτα made-to-order, ενώ τα smoothies και οι χυμοί προσθέτουν μια δόση φρεσκάδας. Κάθε επιλογή τιμά την ελληνική και μεσογειακή παράδοση, χωρίς περιττές περιγραφές.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 17:00

Διεύθυνση: Καλλιπόλεως 64, Λευκωσία.