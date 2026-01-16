Γεραπετρίτης: «Η Κύπρος δέχεται υβριδική επίθεση - Καμιά συζήτηση με την Τουρκία σε θέματα κυριαρχίας»

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι, όπως έγινε με την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια έως το Ακρωτήριο Ταίναρο, τις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο και το θαλάσσιο χωροταξικό, «θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων», στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ελληνικής κυριαρχίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη της Κύπρου, τονίζοντας ότι αποτελεί διαχρονικά άμεση και μείζονα προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όπως είπε, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία –κατά τον ίδιο– δέχεται και υβριδική επίθεση, ενώ υποστηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας που συμβάλλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης του νησιού και στη σταθερότητα της περιοχής.

Καμιά συζήτηση με την Τουρκία σε θέματα κυριαρχίας

«Από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι όσο βρίσκομαι εγώ, στην συζήτηση με την Τουρκία, θέματα κυριαρχίας δεν πρόκειται να συζητηθούν. Η κυριαρχία μας είναι αδιαπραγμάτευτη», ανέφερε.

Ο κ. Γεραπετρίτης, χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή, χωρίς δεύτερη κουβέντα την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας στα ναυτικά μίλια», τονίζοντας ότι διάλογος με τη Τουρκία δεν μπορεί να γίνει σήμερα διότι η Ελλάδα επιμένει και θα επιμένει εσαεί ότι το μόνο ζήτημα που μπορεί να αρθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Απέρριψε τις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης για « επικίνδυνη ατολμία και σιωπή», αντιτείνοντας ότι «εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό, τα θαλάσσια πάρκα μας κατοχυρώνουν την κυριαρχία και εξουδετερώνουν την οποιαδήποτε αξίωση θα μπορούσε να υπάρξει σε ότι αφορά τις ζώνες κυριαρχίας μας».

«Είναι η πρώτη φάση, -θα ακολουθήσει μετά το Θαλάσσιο Πάρκο 1- και το θαλάσσιο Πάρκο 2 το οποίο έρχεται και μην ανησυχείτε, όπως ήρθε η επέκταση στα 12 μίλια, η συμφωνία με την Αίγυπτο με την Ιταλία. Και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια ήταν η κυβέρνηση η οποία έκανε έστω και ένα από αυτά στην μεταπολίτευση; Αυτό είναι ατολμία;», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι στον νέο ελληνοτουρκικό διάλογο που θα ξεκινήσει οι συζητήσεις θα αφορούν «τα ζητήματα εκείνα τα οποία αφορούν στις διμερείς σχέσεις, αλλά και τις θέσεις των δύο χωρών στον κόσμο».

Η Κύπρος δέχεται υβριδική επίθεση

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Γεραπετρίτης, στους δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, στη στήριξη της χώρας στις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών.

«Η Κύπρος διαχρονικά αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο της ελληνικής εξωτερικής μας πολιτικής. Αποτελεί την άμεση και μείζονα προτεραιότητα της εθνικής εξωτερικής μας πολιτικής και δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί ποτέ. Σε αυτή τη θητεία επανεκκίνησαν οι άτυπες συζητήσεις για την επίλυση του κυπριακού, οι οποίες παρέμεναν στάσιμες μετά το Γκραν Μοντανά και ήδη έχουν φέρει αποτελέσματα», ανέφερε.

«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου -η οποία σήμερα θεωρώ ότι δέχεται και υβριδική επίθεση σε σχέση και με την προεδρία της- και έχει πάντοτε στην κορυφή της προτεραιότητας της την Κύπρο και θα συνεχίσει να το πράττει», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το Σάββατο θα βρεθεί στη Λευκωσία, στην κηδεία του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, «ενός πράγματι πολύ σημαντικού πολιτικού που άφησε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, και την Κυριακή θα βρεθώ στην Αίγυπτο στην τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο και Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών».

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την Ελλάδα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έχει μεγάλη σημασία κατά το μέρος που αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.

«Το έργο το στηρίζει και το έχει στηρίξει η ελληνική πλευρά αμέριστα και χωρίς κανέναν απολύτως ενδοιασμό» σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ