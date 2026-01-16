Τρόμος στον αέρα για γνωστή Κύπρια τραγουδίστρια - Αεροπλάνο έχασε απότομα ύψος - Φωτογραφίες

Όπως η ίδια αποκάλυψε, το αεροσκάφος αντιμετώπισε ξαφνικό πρόβλημα αποσυμπίεσης και παροχής οξυγόνου, γεγονός που προκάλεσε απότομη απώλεια ύψους και πανικό στους επιβάτες. Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα, εφαρμόζοντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και εκπέμποντας σήμα κινδύνου, ενώ το αεροδρόμιο Λάρνακας τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά εκτάκτως στη Λάρνακα, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μάριαν Γεωργίου μίλησε για τον έντονο φόβο που βίωσε, σημειώνοντας πως, παρά τα πολλά ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει, δεν είχε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο.

Μετά την ασφαλή προσγείωση, οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος. Αργότερα, έγινε γνωστό πως το περιστατικό προκλήθηκε από τεχνικό ζήτημα αποσυμπίεσης, το οποίο οδήγησε στη ραγδαία πτώση ύψους.