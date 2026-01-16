Ecommbx
Απίστευτη προσφορά από αεροπορική εταιρεία - Μεγάλες εκπτώσεις σε εκατομμύρια θέσεις - Τι ισχύει
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απίστευτη προσφορά από αεροπορική εταιρεία - Μεγάλες εκπτώσεις σε εκατομμύρια θέσεις - Τι ισχύει

 16.01.2026 - 20:20
Απίστευτη προσφορά από αεροπορική εταιρεία - Μεγάλες εκπτώσεις σε εκατομμύρια θέσεις - Τι ισχύει

 

Η Ryanair έχει σταθερά κάποιες προσφορές για προορισμούς στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας χαμηλούς ναύλους και οικονομικά ταξίδια. Αυτή τη φορά η νέα προσφορά αφορά σε μεγάλες εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια για 10.000.000 θέσεις!

Κλείστε αεροπορικά εισιτήρια μέχρι και 08/02/2026 και ταξιδέψτε από 01/03/2026 μέχρι και 31/10/2026.

Η low cost αεροπορική εταιρεία εξασφαλίζει χαμηλές τιμές για να κάνετε ένα ταξίδι αρκεί να βρείτε τον κατάλληλο για εσάς προορισμό και τις ημερομηνίες. Η συγκεκριμένη προσφορά είναι ιδανική αν θέλετε να επισκεφτείτε την all time classic Ιταλία ή την upcoming Πολωνία με προορισμούς σε κάθε μια από τις χώρες, όπως το Μιλάνο και Ρώμη στην Ιταλία και το Βρότσλαβ, τη Βαρσοβία, την Κρακοβία και το Κατόβιτσε στην Πολωνία αλλά και πολλούς ακόμα προορισμούς όπως Λονδίνο, Μπρατισλάβα, Μάλτα, Δουβλίνο, Βερολίνο.

ryanair-prosfora-2.jpg

 

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Για το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας έχει προγραμματιστεί η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, η οποία μέχρι στιγμής αναβλήθηκε δύο φορές.  Στόχος της συνεδρίας είναι η εξέταση της εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου, που κατατέθηκε έπειτα από πρόταση της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, και αφορά τη διαγραφή του βουλευτή Νίκου Σύκα.

