Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν με καραμπίνα 50χρονο πρόεδρο κοινότητας

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για «εκτέλεση» ενός 50χρονου άνδρα που είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Λιθοβουνίου Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου , ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που αυτός διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα.

Ο δράστης αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές που χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα