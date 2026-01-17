Ecommbx
Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν με καραμπίνα 50χρονο πρόεδρο κοινότητας
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν με καραμπίνα 50χρονο πρόεδρο κοινότητας

 17.01.2026 - 11:35
Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν με καραμπίνα 50χρονο πρόεδρο κοινότητας

Άγρια δολοφονία εκτυλίχθηκε στη περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για «εκτέλεση» ενός 50χρονου άνδρα που είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Λιθοβουνίου Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου , ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που αυτός διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα.

Ο δράστης αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές που χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

LIVE: Η Κύπρος αποχαιρετά τον Γιώργο Βασιλείου – Το τελευταίο αντίο στον «άνθρωπο της αλλαγής»

EurovisionGR: Σε πρώτη μετάδοση τα 28 τραγούδια που διεκδικούν το «εισιτήριο» για τη Eurovision 2026

Η Κύπρος αποχαιρετά σήμερα έναν πολιτικό που σφράγισε με την παρουσία του τη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, οδηγείται στην τελευταία του κατοικία, με την Πολιτεία και τον λαό να αποτίουν φόρο τιμής στον άνθρωπο των μεταρρυθμίσεων και του εκσυγχρονισμού. Το ThemaOnline καταγράφει λεπτό προς λεπτό την τελετή, τις αφίξεις των επισήμων και το κλίμα από τον χώρο της κηδείας.

