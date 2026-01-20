Στο «ψυγείο» η Κύπρος: Στους -4 η θερμοκρασία – Παγετός, βροχές και καταιγίδες στο «μενού» – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά στα προσήνεμα, μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά στα προσήνεμα, μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά στα ανατολικά θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 5 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 7 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και στους -4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και περιοχές του εσωτερικού θα σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη. Την Πέμπτη από το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Παρασκευή αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Πέμπτη και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Παρασκευή, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 21 εκατοστά.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο: