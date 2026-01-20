Υπογραφές στο Νταβός για το «Συμβούλιο Ειρήνης» θέλει ο Τραμπ: Πρόσκληση σε 50 χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος

Σύμφωνα με το Bloomberg, η επίσημη λίστα των προσκεκλημένων – βάσει πληροφοριών από πηγές με γνώση του θέματος – περιλαμβάνει 49 χώρες, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως διευκρινίζεται, δεν έχουν ακόμη όλες οι χώρες επιβεβαιώσει την παραλαβή της πρόσκλησης, ενώ η λίστα δεν θεωρείται οριστική.

Στόχος η υπογραφή του σχεδίου στο Νταβός

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί η τελετή υπογραφής του 20σέλιδου ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Νταβός της Ελβετίας, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Το σχέδιο αυτό, ωστόσο, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ορισμένες από τις προσκεκλημένες χώρες ζητούν επαναδιατύπωση βασικών όρων της συμφωνίας πριν από οποιαδήποτε υπογραφή.

Οι χώρες που έχουν προσκληθεί

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι χώρες που έχουν λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι οι εξής: Αλβανία, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαχρέιν, Λευκορωσία, Βραζιλία, Καναδάς, Κύπρος, Αίγυπτος, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Μαρόκο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ομάν, Πακιστάν, Παραγουάη, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Νότια Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν και Βιετνάμ.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι και η Κίνα έχει λάβει πρόσκληση από την αμερικανική κυβέρνηση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί η Ουάσινγκτον για τη Λωρίδα της Γάζας.

Πούτιν, Ερντογάν και Μιλέι στις προσκλήσεις

Ο ίδιος ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει καλέσει και τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο προωθεί το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι προσκλήσεις έχουν απευθυνθεί τόσο στον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, όσο και στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η σύνθεση και ο ρόλος του Συμβουλίου

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσημα τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των 20 σημείων του σχεδίου Τραμπ και για τον συντονισμό της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της Γάζας.

Το Συμβούλιο θα έχει πρόεδρο τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ και περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα, καθώς και τους Αμερικανούς επενδυτές Ρόμπερτ Γκάμπριελ και Μαρκ Ρόουαν. Συμμετέχει επίσης ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αμερικανική προεδρική διοίκηση φέρεται να ζητά ως αντάλλαγμα τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια από τις χώρες που επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στη Γάζα, αλλά θα έχει ευρύτερο ρόλο στην εποπτεία μεταπολεμικών και γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα