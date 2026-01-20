Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΥπογραφές στο Νταβός για το «Συμβούλιο Ειρήνης» θέλει ο Τραμπ: Πρόσκληση σε 50 χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος
ΔΙΕΘΝΗ

Υπογραφές στο Νταβός για το «Συμβούλιο Ειρήνης» θέλει ο Τραμπ: Πρόσκληση σε 50 χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος

 20.01.2026 - 13:59
Υπογραφές στο Νταβός για το «Συμβούλιο Ειρήνης» θέλει ο Τραμπ: Πρόσκληση σε 50 χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έχει απευθύνει πρόσκληση σε δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες για να συμμετάσχουν στο υπό σύσταση Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την προώθηση ενός πολυμερούς ειρηνευτικού σχεδίου για τον παλαιστινιακό θύλακα. Μεταξύ των χωρών που έχουν λάβει πρόσκληση περιλαμβάνονται η Ελλάδα και η Κύπρος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η επίσημη λίστα των προσκεκλημένων – βάσει πληροφοριών από πηγές με γνώση του θέματος – περιλαμβάνει 49 χώρες, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως διευκρινίζεται, δεν έχουν ακόμη όλες οι χώρες επιβεβαιώσει την παραλαβή της πρόσκλησης, ενώ η λίστα δεν θεωρείται οριστική.

Στόχος η υπογραφή του σχεδίου στο Νταβός

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί η τελετή υπογραφής του 20σέλιδου ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Νταβός της Ελβετίας, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Το σχέδιο αυτό, ωστόσο, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ορισμένες από τις προσκεκλημένες χώρες ζητούν επαναδιατύπωση βασικών όρων της συμφωνίας πριν από οποιαδήποτε υπογραφή.

Οι χώρες που έχουν προσκληθεί

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι χώρες που έχουν λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι οι εξής: Αλβανία, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαχρέιν, Λευκορωσία, Βραζιλία, Καναδάς, Κύπρος, Αίγυπτος, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Μαρόκο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ομάν, Πακιστάν, Παραγουάη, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Νότια Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν και Βιετνάμ.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι και η Κίνα έχει λάβει πρόσκληση από την αμερικανική κυβέρνηση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί η Ουάσινγκτον για τη Λωρίδα της Γάζας.

Πούτιν, Ερντογάν και Μιλέι στις προσκλήσεις

Ο ίδιος ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει καλέσει και τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο προωθεί το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι προσκλήσεις έχουν απευθυνθεί τόσο στον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, όσο και στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η σύνθεση και ο ρόλος του Συμβουλίου

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσημα τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των 20 σημείων του σχεδίου Τραμπ και για τον συντονισμό της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της Γάζας.

Το Συμβούλιο θα έχει πρόεδρο τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ και περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα, καθώς και τους Αμερικανούς επενδυτές Ρόμπερτ Γκάμπριελ και Μαρκ Ρόουαν. Συμμετέχει επίσης ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αμερικανική προεδρική διοίκηση φέρεται να ζητά ως αντάλλαγμα τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια από τις χώρες που επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στη Γάζα, αλλά θα έχει ευρύτερο ρόλο στην εποπτεία μεταπολεμικών και γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μάνα, πάω Λάρνακα για ποτό» – Το viral βίντεο που σατιρίζει με καυστικό χιούμορ τη βία και κάνει το διαδίκτυο να «λυγίσει» από γέλια
«Απαράδεκτο. Ντροπή»: Χωρίς καφετέρια έμεινε το ΓΝ Λευκωσίας: Μπήκαν vending machines σε διάφορα σημεία – Τι συνέβη
Νίκος Αναστασιάδης: Τα λόγια που άκουσε από τα εγγόνια του on air τον συγκίνησαν - Βίντεο
Στο ίδιο έργο θεατές: Γιατί γίνονται περικοπές φωτοβολταικών τον χειμώνα 
Απίστευτη καταγγελία: Λακκούβα κλείνει δύο χρόνια ζωής - «Ακόμα περιμένουμε να κλείσει - Υπάρχουν αρμόδιοι;» - Δείτε φωτογραφία
Viral βίντεο: Πήγαν στο Τροόδος και επέστρεψαν με λάφυρο - Τι έβαλαν στο καπό τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απόστολος Μπαχαρίδης: Ερωτευμένος στην Ξάνθη ο πρωταγωνιστής της σειράς «Η τούρτα της μαμάς»

 20.01.2026 - 13:59
Επόμενο άρθρο

Ανδρέας Κωνσταντίνου: Ο Γιάννης της «Μεγάλης Χιμαίρας» συν 4 ρόλοι – σταθμοί!

 20.01.2026 - 14:05
ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη, τόνισε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

  •  20.01.2026 - 12:18
Στο κελί οι πέντε για τη συμπλοκή στη Λάρνακα - Ψάχνουν άλλους τρεις, το ενδεχόμενο που εξετάζεται

Στο κελί οι πέντε για τη συμπλοκή στη Λάρνακα - Ψάχνουν άλλους τρεις, το ενδεχόμενο που εξετάζεται

  •  20.01.2026 - 14:12
«Έσβησε» 54χρονος σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο - Στους 13 οι θάνατοι από γρίπη

«Έσβησε» 54χρονος σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο - Στους 13 οι θάνατοι από γρίπη

  •  20.01.2026 - 14:42
Υποψήφιος με το Άλμα ο Δημήτρης Παπαδάκης - «Με πρωταρχικό στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς»

Υποψήφιος με το Άλμα ο Δημήτρης Παπαδάκης - «Με πρωταρχικό στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς»

  •  20.01.2026 - 12:35
Πλήρωσαν εκατομμύρια και έμειναν στο… παλιό σύστημα: Έκθεση-κόλαφος της Ελεγκτικής για τον ΟΧΣ

Πλήρωσαν εκατομμύρια και έμειναν στο… παλιό σύστημα: Έκθεση-κόλαφος της Ελεγκτικής για τον ΟΧΣ

  •  20.01.2026 - 09:03
Υπογραφές στο Νταβός για το «Συμβούλιο Ειρήνης» θέλει ο Τραμπ: Πρόσκληση σε 50 χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος

Υπογραφές στο Νταβός για το «Συμβούλιο Ειρήνης» θέλει ο Τραμπ: Πρόσκληση σε 50 χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος

  •  20.01.2026 - 13:59
Όχι ρε φίλε: Γαμπρός στην Κρήτη «έσκασε» στην εκκλησία με... νεκροφόρα - Απίστευτο βίντεο

Όχι ρε φίλε: Γαμπρός στην Κρήτη «έσκασε» στην εκκλησία με... νεκροφόρα - Απίστευτο βίντεο

  •  20.01.2026 - 14:40
Viral βίντεο: Πήγαν στο Τροόδος και επέστρεψαν με λάφυρο - Τι έβαλαν στο καπό τους

Viral βίντεο: Πήγαν στο Τροόδος και επέστρεψαν με λάφυρο - Τι έβαλαν στο καπό τους

  •  20.01.2026 - 11:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα