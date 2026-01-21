Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι καταγγελίες – Τι αφορούσαν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι καταγγελίες – Τι αφορούσαν

 21.01.2026 - 06:58
Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι καταγγελίες – Τι αφορούσαν

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά πέντε πρόσωπα για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα στη Λευκωσία, συνελήφθη ένα πρόσωπο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, στη Λεμεσό συνελήφθη ένα πρόσωπο για μη παρουσίαση ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ στην Πάφο συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για εντάλματα προστίμου. Επίσης, τα μέλη του ΟΠΟΔ συνέλαβαν ένα πρόσωπο για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 400 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 600 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 23 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 121 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Συνολικά έγιναν 64 ελέγχοι αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων, από του οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Είναι πολλά τα λεφτά - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 13.5 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Τι να κάνετε αν τα κατέχετε
Διαδικτυακή απάτη με αιτήσεις για VISA - Έτσι δρουν οι επιτήδειοι
Φειδίας Παναγιώτου: Δηλώνει άγνοια για καταγγελία εναντίον του για διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων – Θα επανέλθει με βιντεάκι
Μπέρδεμα με γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια - Τις σύγχισαν λόγω συνωνυμίας και έγραψαν ότι είναι νεκρή
Καιρός: Απόψε φοράμε την πιτζάμα μέσα από το παντελόνι – Πότε επιστρέφουν οι βροχές – Θα κάνουν παρέα με τη σκόνη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις πετρών και χώματος σε αυτούς τους δρόμους

 21.01.2026 - 06:56
Επόμενο άρθρο

Έχετε iPhone?? Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τις συσκευές σας – Ποιος ο κίνδυνος;

 21.01.2026 - 07:01
Κυπριακή Προεδρία με φόντο την κατοχή: Μονομερή μέτρα, ευρωπαϊκά μηνύματα και το ανοιχτό στοίχημα του Κυπριακού

Κυπριακή Προεδρία με φόντο την κατοχή: Μονομερή μέτρα, ευρωπαϊκά μηνύματα και το ανοιχτό στοίχημα του Κυπριακού

Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, αλλά και με μια βαριά ιστορική εκκρεμότητα που εξακολουθεί να σκιάζει την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου, που δεν είναι άλλη, από την τουρκική κατοχή και τη συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου, εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακή Προεδρία με φόντο την κατοχή: Μονομερή μέτρα, ευρωπαϊκά μηνύματα και το ανοιχτό στοίχημα του Κυπριακού

Κυπριακή Προεδρία με φόντο την κατοχή: Μονομερή μέτρα, ευρωπαϊκά μηνύματα και το ανοιχτό στοίχημα του Κυπριακού

  •  21.01.2026 - 06:41
Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata – Η χρηματική επιβάρυνση μετά τη λήξη της προθεσμίας

Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata – Η χρηματική επιβάρυνση μετά τη λήξη της προθεσμίας

  •  21.01.2026 - 06:42
Τους χτύπησε την πόρτα, τους απείλησε με μαχαίρι και τους έκλεψε – Στο νοσοκομείο δυο πρόσωπα

Τους χτύπησε την πόρτα, τους απείλησε με μαχαίρι και τους έκλεψε – Στο νοσοκομείο δυο πρόσωπα

  •  21.01.2026 - 06:35
Ξέσπασε φωτιά σε φάρμα: Κάηκαν πέραν των 1000 νεογέννητων αιγοπροβάτων

Ξέσπασε φωτιά σε φάρμα: Κάηκαν πέραν των 1000 νεογέννητων αιγοπροβάτων

  •  21.01.2026 - 06:38
Ντυθείτε ζεστά: Μέχρι πού θα πέσει η θερμοκρασία – Πότε θα χιονίσει ξανά; - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Ντυθείτε ζεστά: Μέχρι πού θα πέσει η θερμοκρασία – Πότε θα χιονίσει ξανά; - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

  •  21.01.2026 - 06:30
Το έγκλημα δεν αποθρασύνθηκε... απλώς δεν ενοχλήθηκε ποτέ

Το έγκλημα δεν αποθρασύνθηκε... απλώς δεν ενοχλήθηκε ποτέ

  •  21.01.2026 - 06:40
Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι καταγγελίες – Τι αφορούσαν

Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι καταγγελίες – Τι αφορούσαν

  •  21.01.2026 - 06:58
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου – Πολλά τα ονόματα - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου – Πολλά τα ονόματα - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  21.01.2026 - 06:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα