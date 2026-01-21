Στον πάγο η συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

Υπέρ της παραπομπής της Συμφωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ ψήφισαν 334, κατά 324 και υπήρξαν 10 αποχές.

Χρειάστηκε περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα συνεχών διαπραγματεύσεων, αμέτρητων αναβολών και ενδοευρωπαϊκών συγκρούσεων ώστε τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλήξουν σε συμφωνία για την εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες της Mercosur πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Πρόκειται για ένα τεράστιο εμπορικό deal με τις χώρες του εν λόγω μπλοκ της Λατινικής Αμερικής που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.

Ωστόσο η ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο αποφάσισε να θέσει ένα ακόμα εμπόδιο, το οποίο κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν θα καθυστερήσει ή θα ενταφιάσει το μέγα εμπορικό deal που καλύπτει μια αγορά περίπου 700 εκ. πολιτών. Παρόλο που η Κομισιόν και το Συμβούλιο της ΕΕ (κράτη - μέλη) υποστηρίζουν την εν λόγω συμφωνία, για να τεθεί αυτή σε πλήρη ισχύ χρειάζεται και η έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ψήφισε σήμερα για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας, αλλά για την παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο θα κρίνει αν είναι συμβατή με το Δίκαιο της ΕΕ. Μια κρίση η οποία μπορεί να καθυστερήσει έως και δύο χρόνια. Χρονικό διάστημα το οποίο ,σύμφωνα με ορισμένους Ευρωβουλευτές, ισοδυναμεί με την απόρριψή της στην πράξη. Την ίδια στιγμή, ουδείς στο Στρασβούργο απορρίπτει την περίπτωση το ανώτερο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΕ να ζητήσει τροποποιήσεις στο κείμενο της συμφωνίας, σενάριο που θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο την όλη διαδικασία.

Η ψηφοφορία έλαβε χώρα την ώρα που έξω από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χιλιάδες Γάλλοι και λοιποί Ευρωπαίοι αγρότες με εκατοντάδες τρακτέρ διαδηλώνουν κατά της εμπορικής συμφωνίας, ενώ έχουν αναπτυχθεί ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν ελέγχους σε οποιονδήποτε προσπαθεί να προσεγγίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χθες, ορισμένοι Ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες των Πρασίνων, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και των Πατριωτών για την Ευρώπη, βρέθηκαν στα μπλόκα των αγροτών και συνομίλησαν μαζί τους, δηλώνοντας την κατηγορηματική τους αντίθεση στη συμφωνία ΕΕ- Mercosur.

Οι επιλογές που έχει πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ περιορισμένες. Θεωρητικά το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα μπορούσε να προχωρήσει με την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας, μέχρι το Δικαστήριο της ΕΕ να αποφανθεί. Ωστόσο, μια τέτοια πράξη θα προκαλούσε προβλήματα στις σχέσεις της Κομισιόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στη Γαλλία, η αντίθεση στη Mercosur εξαπλώνεται πέρα από τους αγρότες. Αρκετά υπουργεία έχουν ανακοινώσει μέτρα για την απαγόρευση προϊόντων από τη Λατινική Αμερική στα σχολικά γεύματα.

Οι αρχές στον νομό Λουαρέ δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα ψηφίσουν επί μιας πρότασης για τη διακοπή της αγοράς κρέατος από τη Λατινική Αμερική για τα κυλικεία των σχολείων, τα οποία σερβίρουν περίπου 24.000 γεύματα την ημέρα, ενώ και ο νομός της Κοτ-ντ'Ορ στη Βυργουνδία έλαβε παρόμοια απόφαση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα