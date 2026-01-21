«Εκτός» για τρεις μέρες το TAXISnet και άλλες υπηρεσίες του Τμήματος Φορολογίας - Τακτοποιείστε έγκαιρα τις υποχρεώσεις σας

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, λόγω αναβάθμισης των Μηχανογραφικών Συστημάτων την Παρασκευή, 23/01/2026, από τις 15:00, έως και τη Δευτέρα, 26/01/2026, στις 09:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των πιο κάτω συστημάτων:

Tax For All

Φορολογική Πύλη

TAXISnet

Κυβερνητική Πύλη gov.cy – Ενότητα Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Κατά το ανωτέρω διάστημα, συνίσταται όπως μην προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια στα συστήματα, ακόμη και σε περίπτωση που καταστεί δυνατή στιγμιαία πρόσβαση σε αυτά.

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.