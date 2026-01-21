Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Εκτός» για τρεις μέρες το TAXISnet και άλλες υπηρεσίες του Τμήματος Φορολογίας - Τακτοποιείστε έγκαιρα τις υποχρεώσεις σας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Εκτός» για τρεις μέρες το TAXISnet και άλλες υπηρεσίες του Τμήματος Φορολογίας - Τακτοποιείστε έγκαιρα τις υποχρεώσεις σας

 21.01.2026 - 15:18
«Εκτός» για τρεις μέρες το TAXISnet και άλλες υπηρεσίες του Τμήματος Φορολογίας - Τακτοποιείστε έγκαιρα τις υποχρεώσεις σας

Ετοιμαστείτε έγκαιρα για την προσωρινή διακοπή φορολογικών ηλεκτρονικών συστημάτων.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, λόγω αναβάθμισης των Μηχανογραφικών Συστημάτων την Παρασκευή, 23/01/2026, από τις 15:00, έως και τη Δευτέρα, 26/01/2026, στις 09:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των πιο κάτω συστημάτων:

Tax For All
Φορολογική Πύλη
TAXISnet
Κυβερνητική Πύλη gov.cy – Ενότητα Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Κατά το ανωτέρω διάστημα, συνίσταται όπως μην προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια στα συστήματα, ακόμη και σε περίπτωση που καταστεί δυνατή στιγμιαία πρόσβαση σε αυτά.

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Στέλλα Μαλλούπα - Η παράκληση της οικογένειάς - Δείτε φωτογραφία
Ωραίος, χαλαρός και… επικίνδυνος ο κύριος – Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας περνώντας πάνω από… νησίδα – Δείτε βίντεο
Ποιες είναι οι κρυφές λειτουργίες στις κάμερες των νέων iPhone
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata – Η χρηματική επιβάρυνση μετά τη λήξη της προθεσμίας
Τους χτύπησε την πόρτα, τους απείλησε με μαχαίρι και τους έκλεψε – Στο νοσοκομείο δυο πρόσωπα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φονική κακοκαιρία στην Τυνησία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις

 21.01.2026 - 15:14
Επόμενο άρθρο

Αποφασισμένος να μην ενδώσει στις πιέσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία ο Στάρμερ: Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στις αρχές και τις αξίες μας

 21.01.2026 - 15:38
LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

Μετά από καθυστέρηση στο ταξίδι του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Νταβός της Ελβετίας, όπου απευθύνεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ενώ θα έχει συναντήσεις με ηγέτες κρατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

  •  21.01.2026 - 15:42
Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

  •  21.01.2026 - 15:06
ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

  •  21.01.2026 - 13:06
«Σεβαστείτε αυτούς που σας προστατεύουν» - Έξω από τη Βουλή η ΙΣΟΤΗΤΑ

«Σεβαστείτε αυτούς που σας προστατεύουν» - Έξω από τη Βουλή η ΙΣΟΤΗΤΑ

  •  21.01.2026 - 13:57
Στον πάγο η συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

Στον πάγο η συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

  •  21.01.2026 - 14:05
Λάρνακα: Στα χέρια των Αρχών αλλοδαπός για διαρρήξεις και κλοπές - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Λάρνακα: Στα χέρια των Αρχών αλλοδαπός για διαρρήξεις και κλοπές - Τον «έκαψε» μαρτυρία

  •  21.01.2026 - 15:07
«Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει» - Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους - Μέχρι πότε θα ισχύει

«Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει» - Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους - Μέχρι πότε θα ισχύει

  •  21.01.2026 - 12:40
Μυστηριώδης «ράβδος» σιδήρου στο διάστημα μπορεί να δώσει απαντήσεις για το μέλλον της Γης

Μυστηριώδης «ράβδος» σιδήρου στο διάστημα μπορεί να δώσει απαντήσεις για το μέλλον της Γης

  •  21.01.2026 - 11:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα