VIDEO - Τραμπ από Νταβός: Θέλω άμεσα συνομιλίες για την απόκτηση της Γροιλανδίας - Xωρίς εμένα δεν θα είχατε το ΝΑΤΟ

• «Μέτωπο» για τη Γροιλανδία: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν το φόρουμ για διπλωματική παρέμβαση με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από τη Γροιλανδία, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη κα ενδέχεται να απειλήσει πλέον και τη συνοχή του ΝΑΤΟ.



• «Συμβούλιο Ειρήνης»: Ο Τραμπ δήλωσε ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προτείνει, με αποστολή την ανοικοδόμηση της Γάζας, θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ, τον οποίο κατηγόρησε ως αναποτελεσματικό στην αποτροπή πολέμων. Σύμφωνα με προσχέδιο καταστατικού, ο ίδιος θα μπορούσε να είναι πρόεδρος του οργάνου επ’ αόριστον.



• Ακυρώθηκε η συνάντηση με Μερτς: Η συνάντηση Τραμπ - Μερτς στο Νταβός ακυρώθηκε λόγω της καθυστέρησης της πτήσης του Αμερικανού προέδρου.

Ξεκίνησε η ομιλία Τραμπ

Είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά στο όμορφο Νταβός της Ελβετίας και να απευθύνομαι σε τόσους πολλούς σεβαστούς ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου — τόσους πολλούς φίλους, μερικούς εχθρούς, τόνισε κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Τραμπ.

Τραμπ: Αμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Τραμπ: Έχω κάνει τα περισσότερα από κάθε άλλο Πρόεδρο για να συνεχίσει να υπάρχει ΝΑΤΟ

«Έχω κάνει τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο Πρόεδρο για να υπάρξει και να συνεχίσει να υπάρχει ΝΑΤΟ. Χωρίς εμένα και όσα έκανα το 2019 δεν θα είχατε ΝΑΤΟ» είπε ο Τραμπ.