Αισιοδοξία: Το ερώτημα που πρέπει να θέτουμε καθημερινά στον εαυτό μας

Η γενετική, η κουλτούρα, το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσαμε, οι εμπειρίες της ζωής και πολλοί άλλοι παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν την τάση μας να είμαστε πιο αισιόδοξοι ή πιο απαισιόδοξοι, επισημαίνει σε άρθρο της στο Psychologies.com, η Louise Leboyer.

«Ο αισιοδοξισμός είναι μια νοοτροπία που χαρακτηρίζεται από ελπίδα και εμπιστοσύνη στην επιτυχία και σε ένα θετικό μέλλον», εξηγεί η Elizabeth Scott, συγγραφέας και εκπαιδευτικός ειδικός στη διαχείριση του στρες, για το Very Well Mind. Οι αισιόδοξοι τείνουν να θεωρούν τις δυσκολίες ως μαθησιακές εμπειρίες ή προσωρινές αποτυχίες. Ακόμα και η πιο άσχημη μέρα τους υπόσχεται ότι «αύριο θα είναι πιθανώς καλύτερα». Και είναι ακριβώς αυτή η έννοια της καθημερινής μάθησης που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε με αισιοδοξία.

Η ερώτηση για να καλλιεργήσετε την αισιοδοξία

«Τι έκανα σήμερα για να γίνω πιο δυνατός/ή ψυχικά;» Αυτή είναι η ερώτηση που θέτει καθημερινά η ψυχοθεραπεύτρια Amy Morin. «Δεν πρόκειται απλώς για μια άσκηση ευεξίας, αλλά για ένα στρατηγικό εργαλείο που βελτιώνει την αυτογνωσία και την ανθεκτικότητα», εξηγεί στο CNBC. Έχοντας περάσει η ίδια από περιόδους αμφιβολιών και αναζήτησης, η ειδικός έχει συνηθίσει να θέτει στον εαυτό της αυτό το ερώτημα για να αποφύγει να βλέπει μόνο τα αρνητικά στο τέλος της ημέρας. «Αυτό με ανάγκασε να ξανασκεφτώ τη μέρα μου από τη σκοπιά της δύναμης», διαβεβαιώνει. «Έδειξα υπομονή σε μια στιγμή απογοήτευσης; Αμφισβήτησα μια αρνητική σκέψη αντί να την αφήσω να με διαβρώσει; Έκανα αυτό που ήταν δύσκολο, ακόμα κι αν δεν είχα όρεξη;».

Αν και η ερώτηση μπορεί να φαίνεται μερικές φορές δύσκολο να απαντηθεί, η Amy Morin συμβουλεύει να θυμάστε τέσσερις κανόνες για να αποδώσει καρπούς αυτή η ερώτηση: Εστιάστε σε ό,τι μπορείτε να ελέγξετε: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορείτε να ελέγξετε στη ζωή – τις ενέργειες των άλλων, τα απροσδόκητα εμπόδια, τον καιρό», εξηγεί. «Αυτή η ερώτηση σας υπενθυμίζει να επικεντρωθείτε στις ενέργειες που έχετε κάνει. Αντί να αναμασάτε ό,τι δεν πήγε καλά, γιορτάστε ό,τι κάνατε σωστά».

Προσπαθήστε πάντα να προοδεύετε: Θα υπάρχουν μέρες που η πρόοδος θα είναι ελάχιστη, αλλά οι μικρές καθημερινές νίκες παραμένουν ουσιαστικές.

Βελτιώστε τη γνώση του εαυτού σας: Θέτοντας αυτό το ερώτημα, μαθαίνετε επίσης να γνωρίζετε τον εαυτό σας καλύτερα κάθε μέρα και η γνώση του εαυτού είναι ένα ουσιαστικό συστατικό της ψυχικής δύναμης, υπενθυμίζει.

Μείνετε αισιόδοξοι: «Για να είστε ψυχικά δυνατοί, δεν χρειάζεται να είστε τέλειοι, αλλά να προοδεύετε, να μαθαίνετε από τα λάθη σας και να ξεπερνάτε τα αναπόφευκτα εμπόδια της ζωής», διαβεβαιώνει η Amy Morin. Αυτή η ερώτηση πρέπει να σας θυμίζει τι είναι πραγματικά σημαντικό.

Τα οφέλη της αισιοδοξίας

Το να είσαι αισιόδοξος δεν είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που σε κάνει αυτό που είσαι, αλλά έχει επίσης άμεσο αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική σου υγεία. «Η αισιοδοξία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχική και σωματική ευεξία, προωθώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής, καθώς και προσαρμοστικές συμπεριφορές και γνωστικές αντιδράσεις, που συνδέονται με μεγαλύτερη ευελιξία, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και πιο αποτελεσματική επεξεργασία των αρνητικών πληροφοριών», αναφέρουν οι συγγραφείς μιας μελέτης σχετικά με τα οφέλη του αισιοδοξισμού που δημοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health.

Η μελέτη δείχνει συγκεκριμένα ότι οι αισιόδοξοι αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις πολύ καλύτερα από τους απαισιόδοξους. Παράλληλα, άλλες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει πραγματικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Σύμφωνα με έρευνα του 2018, οι αισιόδοξοι αναφέρουν υψηλότερο επίπεδο ευεξίας από τους απαισιόδοξους. Αντιδρούν επίσης, καλύτερα στο άγχος. Μια άλλη μελέτη του 2022 αποκάλυψε επίσης ότι η διατήρηση μιας αισιόδοξης στάσης συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο διαταραχών της διάθεσης, αγχώδους διαταραχής και κατάχρησης αλκοόλ.

Πηγή: ertnews.gr / Psychologies.com, Pour être plus optimiste, posez-vous cette question cruciale