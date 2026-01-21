Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Αδειάζουν» οι φυλακές: Στις 164 οι απελάσεις αλλοδαπών μέσα σε μόνο ένα μήνα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Αδειάζουν» οι φυλακές: Στις 164 οι απελάσεις αλλοδαπών μέσα σε μόνο ένα μήνα

 21.01.2026 - 18:25
«Αδειάζουν» οι φυλακές: Στις 164 οι απελάσεις αλλοδαπών μέσα σε μόνο ένα μήνα

Από τις 10 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και χθες έχουν πραγματοποιηθεί 164 απελάσεις αλλοδαπών από κρατητήρια και τις Κεντρικές Φυλακές, 450 εθελούσιες αποχωρήσεις και 29 οικειοθελείς αναχωρήσεις, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ κυβερνητικές πηγές.

Σημείωσαν ότι συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό σε όλη την Κύπρο οι επιχειρησεις εντοπισμού παράνομων μεταναστών και η ευέλικτη διαχείριση του ζητήματος αποσυμφόρησης των Κεντρικών Φυλακών και ότι απόφαση που συντονίζεται με απόλυτη προτεραιότητα από την Κυβέρνηση για την μείωση του υπερπληθυσμού στις φυλακές παράλληλα με αποτελεσματικό έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης «αποδίδει με σημαντικά αποτελέσματα».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, από τις 10 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και χθες έχουν πραγματοποιηθεί 164 απελάσεις αλλοδαπών από κρατητήρια και τις Κεντρικές Φυλακές, 450 εθελούσιες αποχωρήσεις και 29 οικειοθελείς αναχωρήσεις (δηλαδή άτομα που βρίσκονταν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία και επέλεξαν να αναχωρήσουν αυτοβούλως) με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται στους 643.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών υπενθυμίζεται η γνωστοποίηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόθεση να υλοποιηθούν μέτρα εντός Ιανουαρίου και ότι είχαν δρομολογηθεί διαβουλεύσεις μεταξύ της Γενικής Εισαγγελίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υφυπουργείου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την εφαρμογή μηχανισμών που θα ενισχύσουν τις εθελούσιες επιστροφές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αποφυλάκισης περίπου 100 κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί για μη σοβαρά αδικήματα και είναι αλλοδαποί, με σεβασμό στα ισχύοντα νομικά και ανθρωπιστικά πλαίσια, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Γαλακτοκομικός κολοσσός ανακαλεί βρεφικό γάλα - Τι εντοπίστηκε
Κριστιάνο Ρονάλντο: Συναγερμός στην Πορτογαλία! Νεαρός έβαλε φωτιά στο άγαλμα του «CR7» (BINTEO)
Θλίψη στο κυπριακό θέατρο - Απεβίωσε ο γνωστός σκηνογράφος και καθηγητής τέχνης Κώστας Καυκαρίδης
Καταζητείται ο 27χρονος Γιώργος για διάφορα αδικήματα - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του
2026: Τα 3 ζώδια που θα αλλάξει ριζικά η ζωή τους, μια χρονιά επανεκκίνησης και μεταμόρφωσης
Ανακαλούνται έξι επικίνδυνα οχήματα από την αγορά - Δείτε ποια είναι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Κύπρος ως Προεδρεύουσα Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προκλήσεις και προοπτικές

 21.01.2026 - 18:18
Επόμενο άρθρο

Συμφωνίες ΕΕ-Mercosur: Διαφορετικές οι προσεγγίσεις των Κύπριων Ευρωβουλευτών - Προωθούσαν αλλαγές Φουρλάς-Χατζηπαντέλας

 21.01.2026 - 18:37
Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές προς την κυπριακή οικονομία χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την υπερκάλυψη κατά 16 φορές της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι προσφορές ανήλθαν στα 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ, για άντληση 1 δισεκατομμυρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

  •  21.01.2026 - 17:31
Σάλος στην Επ. Θεσμών με το επίμαχο βίντεο - Υπό εξέταση η δωρεά 500.000 από επενδυτή

Σάλος στην Επ. Θεσμών με το επίμαχο βίντεο - Υπό εξέταση η δωρεά 500.000 από επενδυτή

  •  21.01.2026 - 18:56
Συμφωνίες ΕΕ-Mercosur: Διαφορετικές οι προσεγγίσεις των Κύπριων Ευρωβουλευτών - Προωθούσαν αλλαγές Φουρλάς-Χατζηπαντέλας

Συμφωνίες ΕΕ-Mercosur: Διαφορετικές οι προσεγγίσεις των Κύπριων Ευρωβουλευτών - Προωθούσαν αλλαγές Φουρλάς-Χατζηπαντέλας

  •  21.01.2026 - 18:37
Σκληρή απάντηση Ευρώπης: Αναστέλλονται οι εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ μέχρι να σταματήσουν οι απειλές Τραμπ για Γροιλανδία

Σκληρή απάντηση Ευρώπης: Αναστέλλονται οι εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ μέχρι να σταματήσουν οι απειλές Τραμπ για Γροιλανδία

  •  21.01.2026 - 19:35
Φειδίας Παναγιώτου: Απαντά με βίντεο για την καταγγελία εναντίον του - «Εφκάλαν με ότι είμαι ο πιο ψεύτης τζαι απατεώνας»

Φειδίας Παναγιώτου: Απαντά με βίντεο για την καταγγελία εναντίον του - «Εφκάλαν με ότι είμαι ο πιο ψεύτης τζαι απατεώνας»

  •  21.01.2026 - 19:10
Εντάσεις στη Βουλή για αλλαγή ωραρίου στην Αστυνομία: «Αμετακίνητος» ο Αρχηγός - «Άσκησα τις νόμιμες εξουσίες μου»

Εντάσεις στη Βουλή για αλλαγή ωραρίου στην Αστυνομία: «Αμετακίνητος» ο Αρχηγός - «Άσκησα τις νόμιμες εξουσίες μου»

  •  21.01.2026 - 17:07
«Αδειάζουν» οι φυλακές: Στις 164 οι απελάσεις αλλοδαπών μέσα σε μόνο ένα μήνα

«Αδειάζουν» οι φυλακές: Στις 164 οι απελάσεις αλλοδαπών μέσα σε μόνο ένα μήνα

  •  21.01.2026 - 18:25
Οργή στη Βουλή μετά το περιστατικό κακομεταχείρισης χελώνας - Σκέψεις για αυστηροποίηση προνοιών νομοθεσίας

Οργή στη Βουλή μετά το περιστατικό κακομεταχείρισης χελώνας - Σκέψεις για αυστηροποίηση προνοιών νομοθεσίας

  •  21.01.2026 - 17:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα