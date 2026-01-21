«Αδειάζουν» οι φυλακές: Στις 164 οι απελάσεις αλλοδαπών μέσα σε μόνο ένα μήνα

Σημείωσαν ότι συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό σε όλη την Κύπρο οι επιχειρησεις εντοπισμού παράνομων μεταναστών και η ευέλικτη διαχείριση του ζητήματος αποσυμφόρησης των Κεντρικών Φυλακών και ότι απόφαση που συντονίζεται με απόλυτη προτεραιότητα από την Κυβέρνηση για την μείωση του υπερπληθυσμού στις φυλακές παράλληλα με αποτελεσματικό έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης «αποδίδει με σημαντικά αποτελέσματα».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, από τις 10 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και χθες έχουν πραγματοποιηθεί 164 απελάσεις αλλοδαπών από κρατητήρια και τις Κεντρικές Φυλακές, 450 εθελούσιες αποχωρήσεις και 29 οικειοθελείς αναχωρήσεις (δηλαδή άτομα που βρίσκονταν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία και επέλεξαν να αναχωρήσουν αυτοβούλως) με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται στους 643.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών υπενθυμίζεται η γνωστοποίηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόθεση να υλοποιηθούν μέτρα εντός Ιανουαρίου και ότι είχαν δρομολογηθεί διαβουλεύσεις μεταξύ της Γενικής Εισαγγελίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υφυπουργείου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την εφαρμογή μηχανισμών που θα ενισχύσουν τις εθελούσιες επιστροφές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αποφυλάκισης περίπου 100 κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί για μη σοβαρά αδικήματα και είναι αλλοδαποί, με σεβασμό στα ισχύοντα νομικά και ανθρωπιστικά πλαίσια, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

ΚΥΠΕ