ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρέξε να προλάβεις: Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε 1+1 στα εισιτήριά της για δύο μόνο μέρες

 30.01.2026 - 20:10
Τρέξε να προλάβεις: Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε 1+1 στα εισιτήριά της για δύο μόνο μέρες

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει, αλλά η αγάπη δεν χωρά σε μία μόνο ημερομηνία. Φέτος, γίνεται ταξίδι, εμπειρία και κοινή ανάμνηση.

Κλείσε δύο εισιτήρια και το ένα είναι δώρο από την Aegean, για να κάνεις την πιο όμορφη έκπληξη στον αγαπημένο σου: ένα ταξίδι που θα μοιραστείτε από την πρώτη απογείωση μέχρι την τελευταία φωτογραφία.

Διάλεξε ανάμεσα σε 13 ευρωπαϊκές χώρες ή σε οποιονδήποτε προορισμό εντός Ελλάδας, χρησιμοποίησε τον εκπτωτικό κωδικό LOVE2SHARE κατά την κράτησή σου και χάρισε ένα δώρο που δεν το περιμένει… αλλά θα το θυμάται για πάντα.

Κρατήσεις έως: 31/01/2026

Πτήσεις:

• 20/04/2026 – 10/05/2026
• 08/06/2026 – 30/06/2026

Όροι και προϋποθέσεις από/προς Κύπρο:

Η προσφορά αφορά σε όλες τις απευθείας και με ενδιάμεσο σταθμό πτήσεις από/προς Κύπρο προς/από Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Τουρκία, Τσεχία και όλες τις πτήσεις εντός Ελλάδας, με απλή μετάβαση και με επιστροφή που εκτελούνται από την AEGEAN και την Olympic Air. Αφορά σε κρατήσεις από 30/01/2026 έως 31/01/2026 και για πτήσεις μεταξύ 20/04/2026 έως 10/05/2026 και 08/06/2026 έως 30/06/2026 και μόνο όταν όλες οι πτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην κράτηση είναι εντός των παραπάνω ημερομηνιών. Εξαιρούνται όλες οι απευθείας και με ενδιάμεστο σταθμό πτήσεις με κοινό κωδικό και οι πτήσεις άγονης γραμμής (PSO). Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση του εκπτωτικού κωδικού LOVE2SHARE εφόσον εισαχθεί ο εκπτωτικός κωδικός στο ειδικό πεδίο «Εκπτωτικός κωδικός ή Credit Voucher» που εμφανίζεται στη φόρμα κράτησης και δεν μπορεί να συνδυαστεί με καμία άλλη προσφορά εκπτωτικού κωδικού. Μόνο ένας εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε κράτηση. Η έκπτωση γίνεται αυτόματα με την προσθήκη 2ου ατόμου στην κράτηση. Κάθε κράτηση πρέπει να περιλαμβάνει 2 ενήλικα άτομα. Η προσφορά αφορά στον ναύλο και όχι στους φόρους αεροδρομίου. Σε περίπτωση αλλαγής του εισιτηρίου υπάρχει χρέωση ανάλογη με την κατηγορία του ναύλου. Σε περίπτωση ακύρωσης ισχύουν οι κανονισμοί που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία ναύλου. Ο εκπτωτικός κωδικός ισχύει για συναλλαγές σε Ευρώ (€). Η προσφορά αφορά σε ναύλους Economy class. Η προσφορά λήγει στις 31/01/2026 23:59 ώρα Ελλάδας.

Tις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό το φως των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, ανέλυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στο Ζάγκρεμπ, της Κροατίας.

