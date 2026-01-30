ΠτΔ: Ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας ΕΕ στο ΕΛΚ - «Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν ένας από τους κύριους ομιλητές στις εργασίες του Συνεδρίου, που άρχισαν σήμερα το απόγευμα, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους ομολόγους του και άλλα μέλη του ΕΛΚ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ειδικότερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, σημειώνοντας, , ότι η Κύπρος, «ως κράτος μέλος της ΕΕ με άριστες σχέσεις με τις χώρες της περιοχής, και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υποστηρίξει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο για την προώθηση της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ άλλων, με τη διοργάνωση Συνάντησης Ηγετών στην Κύπρο, τον Απρίλιο, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCO).

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε, επίσης, συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ κ. Μάνφρεντ Βέμπερ, τη ΓΓ του Κόμματος, κα Ντολόρς Μοντσερά και τον Αρχηγό του Ισπανικού Λαϊκού Κόμματος κ. Αλμπέρτο Φεϊζιό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακαθίσει απόψε σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο κ. Βέμπερ κατά τη διάρκεια του οποίου θα υπάρξει συζήτηση, με θέμα «Η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει».

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ

Η συνεργασία και ο συντονισμός σε θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ το τρέχον εξάμηνο, περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) κ. Μάνφρεντ Βέμπερ, στο περιθώριο του Συνεδρίου του ΕΛΚ που πραγματοποιείται στο Ζάγκρεμπ, της Κροατίας.

Κατά τη συνάντηση συζήτησαν, επίσης, θέματα που αφορούν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Βέμπερ για τη στήριξη του ΕΛΚ στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Τον ευχαρίστησε, επίσης, για τη σταθερή στήριξη του ΕΛΚ στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, καθώς και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Νωρίτερα, σε ομιλία του στο Συνέδριο, ενώπιον των Eυρωπαίων ηγετών-μελών του ΕΛΚ, ο κ. Βέμπερ επεσήμανε ότι η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ βρίσκεται «σε καλά και σταθερά χέρια» και εξήρε την ηγεσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο τιμόνι της ΕΕ.