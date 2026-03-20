Σοκαριστικό περιστατικό στη Λάρνακα: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

Στο σημείο έσπευσαν λειτουργοί του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, οι οποίοι προχώρησαν σε λήψη δειγμάτων από το θαλάσσιο θηλαστικό. Τα δείγματα πρόκειται να αποσταλούν για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ζώου.

Παράλληλα, εργαζόμενοι του Δήμου ανέλαβαν τη διαδικασία απομάκρυνσης του δελφινιού από την παραλία, ώστε να μεταφερθεί σε αδειοδοτημένο χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας ζωής και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Πηγή: ΚΥΠΕ