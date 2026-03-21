ΑρχικήΚοινωνίαΕπιτροπή Αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους - «Για να δοθεί προκαταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί η θανάτωση»
Επιτροπή Αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους - «Για να δοθεί προκαταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί η θανάτωση»

 21.03.2026 - 17:28
Επιτροπή Αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους - «Για να δοθεί προκαταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί η θανάτωση»

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Αποζημιώσεων Κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό, συνεχίζει τις εργασίες της για τον καθορισμό πλαισίου για δίκαιες και εξατομικευμένες αποζημιώσεις, καθώς και για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο αναφέρει ότι η στενή συνεργασία με τους κτηνοτρόφους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης, με πλήρη συμμόρφωση στις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών, περιλαμβανομένων των διαδικασιών θανάτωσης και δειγματοληψίας, όπου απαιτείται.

"Οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νόμων αλλά και πρωτοκόλλων που πηγάζουν βάσει αυτής, ή και συμβάλλει στην εξάπλωση και διασπορά του ιού, είναι καταδικαστέα", αναφέρεται.

Διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση για την καταβολή προκαταβολής αποτελεί η ολοκλήρωση της θανάτωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους του Τμήματος Γεωργίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της διοίκησης του Υπουργείου, της επιστημονικής κοινότητας, των αγροτικών οργανώσεων, καθώς και των κλάδων αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων.

Στόχος είναι η στήριξη των επηρεαζόμενων και η ταχεία επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτροφικών μονάδων.

Χαμός με το «JALLA» της Κύπρου! Έκαναν παρωδία το τραγούδι της Αντιγόνης και έγινε viral – Δείτε βίντεο

Video: Αναποδογυρίστηκε όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών επι των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

