Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από ηλεκτρονικό πορτοφόλι πολίτη στη Λεμεσό

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσού, στις 12 Μαρτίου, ο παραπονούμενος ανταποκρίθηκε σε αγγελία για εργασία σε εταιρεία, μέσω της ιστοσελίδας μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Οι δράστες του ζήτησαν να κατεβάσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, συγκεκριμένη εφαρμογή που του υπέδειξαν, για σκοπούς βιντεοκλήσης, ώστε να του ληφθεί σχετική συνέντευξη.

Αφού πείστηκε από τους δράστες της απάτης, ο παραπονούμενος ακολούθησε τις οδηγίες που του έδωσαν και εγκατέστησε στον υπολογιστή του την εφαρμογή, για να διαπιστώσει αργότερα ότι, από δύο ηλεκτρονικά πορτοφόλια του, είχαν κλαπεί κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 107,000 ευρώ.

Διερευνάται κατά πόσο, μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, να εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή του παραπονούμενου και κακόβουλο λογισμικό, με τη χρήση του οποίου οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τα κρυπτονομίσματα.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.