Η Κύπρος κάνει… Ματ… στο σκάκι!
Η Κύπρος κάνει… Ματ… στο σκάκι!

 29.03.2026 - 15:57
Η Κύπρος κάνει… Ματ… στο σκάκι!

Το Cap St Georges Hotel & Resort φιλοξενεί την πιο σημαντική διοργάνωση, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα σκακιού, ώστε να αναδειχθούν οι διεκδικητές του παγκόσμιου τίτλου

 

Σε μια ιστορική στιγμή, η Κύπρος γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου σκακιού. Για πρώτη φορά, στο Cap St Georges Hotel & Resort, στην περιοχή Πέγειας – Πάφου, από τις 28 Μαρτίου μέχρι τις 16 Απριλίου 2026, διεξάγεται η πιο σημαντική και πιο απαιτητική διοργάνωση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Σε αυτή, οκτώ κορυφαίοι σκακιστές και οκτώ κορυφαίες σκακίστριες, διεκδικούν τη θέση του επίσημου αντιπάλου στις αντίστοιχες τελικές αναμετρήσεις που θα κρίνουν τον παγκόσμιο τίτλο.

Η διοργάνωση της Κύπρου το 2026 είναι η φυσική και θεσμική συνέχεια της αντίστοιχης που πραγματοποιήθηκε το 2024 στο Τορόντο του Καναδά.  Στο αγωνιστικό μέρος συμμετέχουν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του σκακιστικού κόσμου, συνδυάζοντας υψηλό επίπεδο αγώνων με ένα μοναδικό περιβάλλον φιλοξενίας και εμπειρίας στη δυτική μεσογειακή ακτή της Κύπρου.

Η επίσημη τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Cap St Georges Hotel & Resort, στην παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Κώστα Κουμή που εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Την εντυπωσιακή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτά μέλη του διπλωματικού σώματος, πρέσβεις και εκπρόσωποι χωρών

Πρέσβης του Καζακστάν κ. Nikolay Zhumakanov,

Πρέσβης του Κατάρ κ. Yousef Laram

Πρέσβης  της Κίνας κ. Zhou Yunliang,

Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο κ. Manish

Εκπρόσωπος της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο κ. Dylan Mahon

Επικεφαλής της Δημόσιας Διπλωματίας  της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών  κα. Elaine Paplos

Ο  υφυπουργός τουρισμού της Κύπρου, κ. Κώστας Κουμής, περιέγραψε τη φιλοξενία αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης ως μεγάλη τιμή για τη χώρα, υπογραμμίζοντας την ολοένα αυξανόμενη φήμη της Κύπρου ως προορισμού για υψηλού επιπέδου αθλητικές διοργανώσεις.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας, κ. Arkady Dvorkovich, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Κυβέρνηση της Κύπρου, τους τοπικούς φορείς και τους συνεργάτες της διοργάνωσης, την Freedom Group, την οικογένεια Scheinberg και το ξενοδοχείο Cap St. Georges Hotel & Resort, για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του τουρνουά στην Κύπρο και στη διασφάλιση άριστων συνθηκών για τους συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκακιού, κ. Κρίτων Τορναρίτης, υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους ότι το σκάκι γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη στην Κύπρο, με το κράτος να απονέμει ειδικά βραβεία σε ταλαντούχους νέους και χαρισματικά παιδιά.

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Freedom Holding Corp, Timur Turlov, σημείωσε ότι το σκάκι τον βοήθησε να δημιουργήσει φιλίες σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων, τονίζοντας ότι παραμένει ένα από τα πλέον σεβαστά και παγκοσμίως αγαπητά παιχνίδια.

Τέλος, ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ξενοδοχείου Cap St. Georges Hotel & Resort, κ.Κωνσταντίνος Μαλαού, απηύθυνε ένα εμπνευσμένο μήνυμα, περιγράφοντας το τουρνουά ως μια γιορτή αριστείας στο υψηλότερο επίπεδο, που συγκεντρώνει μερικά από τα σπουδαιότερα σκακιστικά μυαλά στον κόσμο. Εκεί όπου κάθε κίνηση έχει σημασία, κάθε απόφαση έχει βαρύτητα και κάθε στιγμή αντικατοπτρίζει πειθαρχία, προετοιμασία και όραμα.

Την εκδήλωση έκλεισε η καταξιωμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια Θωμαΐς Απέργη που, συνοδευόμενη από πιάνο και σαξόφωνο, μάγεψε το κοινό με δύο εξαιρετικές ερμηνείες που κινήθηκαν με άνεση ανάμεσα στη jazz, τη soul και το swing. 

Οι φίλοι του σκακιού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους αγώνες ζωντανά

από :

 Στη συνέχεια ακολουθεί το πρόγραμμα των διαγωνιζομένων του πρώτου από τους  14 γύρους που περιλαμβάνει η διοργάνωση

Open FIDE Candidates

♟️ Javokhir Sindarov – UZB vs. Andrey Esipenko- RUS
♟️ Matthias Bluebaum -GER vs. Wei Yi CHN
♟️ R. Praggnanandhaa -IND vs. Anish Giri – NED
♟️ Fabiano Caruana – USΑ vs. Hikaru Nakamura – USA

FIDE Womens Candidates

♟️ Divya Deshmukh – IND vs. Anna Muzychuk (UKR)
♟️ Vaishali Rameshbabu – IND vs. Bibisara Assaubayeva– KAZ
♟️ Aleksandra Goryachkina- RUS vs. Kateryna Lagno - RUS
♟️ Zhu Jiner – CHN vs. Tan Zhongyi – CHN

Το τελευταίο αντίο στον Ανδρέα Αντωνίου – Την Τρίτη η κηδεία του 28χρονου αστυνομικού που «έσβησε» στην άσφαλτο

 29.03.2026 - 15:37
 29.03.2026 - 16:06
