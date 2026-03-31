Video: Καρέ-καρέ η καταδίωξη του ύποπτου βαν με πυροβολισμούς - Έβγαιναν σπίθες από τα λάστιχα

Λετυμπιώτης: Στις 6 Απριλίου η συνάντηση ΠτΔ – Έρχιουρμαν – Αρχίζει η επιλογή και ο διορισμός μελών ΔΣ σε ημικρατικούς οργανισμούς
Media briefing από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.
Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 3.45π.μ. σήμερα περίπολο της ΜΜΑΔ εντόπισε σε περιοχή των Λυμπιών, ύποπτο όχημα. Έγινε σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.
Το όχημα προσέκρουσε σε οχήματα της Αστυνομίας.
Για την ανακοπή του ρίχθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί.
Αφού ανακόπηκε διαπιστώθηκε ότι εντός του οχήματος υπήρχε μεγάλος αριθμός αφορολόγητων καπνικών προϊόντων.
