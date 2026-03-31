Μυστήριο με την 59χρονη που βρέθηκε στραγγαλισμένη στον Εύοσμο: Λείπουν τσάντα, πορτοφόλι και προσωπικά αντικείμενα

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, ημίγυμνη και έχοντας στο λαιμό της δεμένο σφιχτά έναν ιμάντα τσάντας.

Στο σπίτι δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης αν και σύμφωνα με πηγές του protothema.gr η πόρτα της οικίας ήταν ανασφάλιστη, δηλαδή δεν ήταν κλειδωμένη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές λείπει και η τσάντα της 59χρονης «όπως και το πορτοφόλι της, δεν βρήκαμε τίποτα από αυτά τα προσωπικά αντικείμενα, παρά μόνο το κινητό της τηλέφωνο».

Το εσωτερικό της οικίας είναι αναστατωμένο ενώ οι συγγενείς της ανέφεραν ότι η γυναίκα φορούσε στο λαιμό μια χρυσή αλυσίδα κι ένα ρολόι, τα οποία όμως οι αστυνομικοί δεν βρήκαν πάνω της.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή χτες από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σπίτι της καθώς την αναζητούσε στενή φίλη της και δεν μπορούσε να την βρει ενώ ο τρόπος που βρέθηκε νεκρή δείχνει στις αστυνομικές αρχές εγκληματική ενέργεια με ασφυκτικό θάνατο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι προς κάθε κατεύθυνση και δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ενώ σήμερα αναμένεται το πόρισμα της νεκροψίας- νεκροτομής το οποίο θα ρίξει «φως» στη ώρα και στον τρόπο θανάτου της.

Στη γειτονιά της 59χρονης οι περίοικοι είναι αναστατωμένοι από το συμβάν ενώ όλοι την περιγράφουν ως μια ήσυχη γυναίκα που ζούσε στη Γερμανία και πριν λίγο καιρό αγόρασε το σπίτι το οποίο ανακαίνισε και «ερχόταν κατά διαστήματα».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα