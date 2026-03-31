Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Μυστήριο με την 59χρονη που βρέθηκε στραγγαλισμένη στον Εύοσμο: Λείπουν τσάντα, πορτοφόλι και προσωπικά αντικείμενα
ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με την 59χρονη που βρέθηκε στραγγαλισμένη στον Εύοσμο: Λείπουν τσάντα, πορτοφόλι και προσωπικά αντικείμενα

 31.03.2026 - 14:24
Μυστήριο με την 59χρονη που βρέθηκε στραγγαλισμένη στον Εύοσμο: Λείπουν τσάντα, πορτοφόλι και προσωπικά αντικείμενα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον θάνατο της 59χρονης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος έξω από το σπίτι της παραμένει αποκλεισμένος ενώ εντός της οικίας της βρίσκονται αστυνομικοί που συνεχίζουν τις έρευνες.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, ημίγυμνη και έχοντας στο λαιμό της δεμένο σφιχτά έναν ιμάντα τσάντας.

Στο σπίτι δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης αν και σύμφωνα με πηγές του protothema.gr η πόρτα της οικίας ήταν ανασφάλιστη, δηλαδή δεν ήταν κλειδωμένη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές λείπει και η τσάντα της 59χρονης «όπως και το πορτοφόλι της, δεν βρήκαμε τίποτα από αυτά τα προσωπικά αντικείμενα, παρά μόνο το κινητό της τηλέφωνο».

Το εσωτερικό της οικίας είναι αναστατωμένο ενώ οι συγγενείς της ανέφεραν ότι η γυναίκα φορούσε στο λαιμό μια χρυσή αλυσίδα κι ένα ρολόι, τα οποία όμως οι αστυνομικοί δεν βρήκαν πάνω της.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή χτες από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σπίτι της καθώς την αναζητούσε στενή φίλη της και δεν μπορούσε να την βρει ενώ ο τρόπος που βρέθηκε νεκρή δείχνει στις αστυνομικές αρχές εγκληματική ενέργεια με ασφυκτικό θάνατο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι προς κάθε κατεύθυνση και δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ενώ σήμερα αναμένεται το πόρισμα της νεκροψίας- νεκροτομής το οποίο θα ρίξει «φως» στη ώρα και στον τρόπο θανάτου της.

Στη γειτονιά της 59χρονης οι περίοικοι είναι αναστατωμένοι από το συμβάν ενώ όλοι την περιγράφουν ως μια ήσυχη γυναίκα που ζούσε στη Γερμανία και πριν λίγο καιρό αγόρασε το σπίτι το οποίο ανακαίνισε και «ερχόταν κατά διαστήματα».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Αν τον δείτε, πείτε του να γυρίσει πίσω» - Άρπαξαν τον κάδο απορριμμάτων για… τη Λαμπρατζιά – Να γελάσεις ή να κλάψεις με τα σχόλια;
Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα
Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»
Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά
Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η BSA επιστρέφει δυναμικά – Η θρυλική βρετανική μάρκα μοτοσυκλέτας έφτασε στην Κύπρο

 31.03.2026 - 14:04
Επόμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Αντρέας Καπλάνης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

 31.03.2026 - 14:29
Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Στην οικονομία, την ενέργεια, και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κατά την Ενημέρωση του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

  •  31.03.2026 - 14:00
Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

  •  31.03.2026 - 13:13
Αφθώδης πυρετός: «Καθάρισε» το Πέργαμος - Μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά

  •  31.03.2026 - 14:56
Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

  •  31.03.2026 - 15:25
Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

  •  31.03.2026 - 10:58
LIVE: Το Ιράν χτύπησε με βόμβες διασποράς το κεντρικό Ισραήλ, με bunker buster 900 κιλών έπληξαν οι ΗΠΑ αποθήκες πυρομαχικών της Τεχεράνης

  •  31.03.2026 - 13:50
Αργία 1ης Απριλίου: Πού να κάνετε τα ψώνια σας για το σπίτι - Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν κλειστές

  •  31.03.2026 - 13:53
Προσοχή: Κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα εντοπίσετε - Πώς να τα καταλάβετε

  •  31.03.2026 - 14:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα