ΑρχικήΔελτία Τύπου
Η BSA επιστρέφει δυναμικά – Η θρυλική βρετανική μάρκα μοτοσυκλέτας έφτασε στην Κύπρο

Η εμβληματική βρετανική μάρκα μοτοσυκλετών BSA Motorcycles κάνει την επίσημη είσοδό της στην κυπριακή αγορά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην παγκόσμια αναβίωσή της. Την αντιπροσώπευση της BSA στην Κύπρο έχει αναλάβει η Μοτοδρόμος, φέρνοντας στο νησί μια σειρά από σύγχρονες μοτοσυκλέτες με έντονο κλασικό χαρακτήρα.

Η επιστροφή ενός θρύλου

Με ιστορία που ξεκινά από το 1861, η BSA Motorcycles υπήρξε κάποτε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μοτοσυκλετών στον κόσμο και αναπόσπαστο κομμάτι της βρετανικής βιομηχανικής κληρονομιάς. Σήμερα, η μάρκα αναβιώνει δυναμικά υπό την καθοδήγηση της Classic Legends Pvt Ltd, θυγατρικής του ομίλου Mahindra Group, με στόχο να συνδυάσει την αυθεντική σχεδίαση με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Τα πρώτα μοντέλα στην Κύπρο

Η BSA εισέρχεται στην κυπριακή αγορά με τρία βασικά μοντέλα:

BSA Gold Star 650 – Ένα σύγχρονο modern-classic roadster με κινητήρα 652cc, που αποτίνει φόρο τιμής στο ιστορικό όνομα της BSA.

Τιμή στην Κύπρο: €7.299

BSA Scrambler 650 – Ένα ευέλικτο scrambler για αστική χρήση αλλά και ελαφρύ off-road, εξοπλισμένο με premium χαρακτηριστικά.

Τιμή στην Κύπρο: €6.899

BSA Bantam 350 – Ένα ελαφρύ και προσιτό μοντέλο, ιδανικό για νέους και καθημερινούς αναβάτες, εμπνευσμένο από το ιστορικό Bantam.

Τιμή στην Κύπρο: €4.099

Όλα τα μοντέλα συνδυάζουν την κλασική αισθητική με σύγχρονες προδιαγραφές, πληρώντας τα πρότυπα Euro 5+.

Η BSA στην Κύπρο

Πίσω από την έλευση της BSA στην Κύπρο βρίσκεται ο Χαράλαμπος Αγκαστινιώτης, μια από τις πιο έμπειρες και αναγνωρισμένες προσωπικότητες στον χώρο της μοτοσυκλέτας. Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στον κλάδο, ιδρυτής της Μοτοσκόπιο Limited και πρωταθλητής στο εντούρο, φέρνει μαζί του βαθιά γνώση, πάθος και αξιοπιστία.

Η συνεργασία με τη Μοτοδρόμος στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους Κύπριους αναβάτες.

Ένα νέο κεφάλαιο για τους λάτρεις της μοτοσυκλέτας

Η είσοδος της BSA Motorcycles στην Κύπρο αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την τοπική αγορά, δίνοντας στους φίλους της μοτοσυκλέτας την ευκαιρία να αποκτήσουν μοντέλα που συνδυάζουν ιστορία, χαρακτήρα και σύγχρονη απόδοση.

Με την παγκόσμια επέκταση της μάρκας να συνεχίζεται δυναμικά, η Κύπρος προστίθεται πλέον στον χάρτη των αγορών που υποδέχονται τη νέα εποχή της BSA.

Για περισσότερες πληροφορίες,

https://bsacompany.cy/

0035799683036

Στην οικονομία, την ενέργεια, και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κατά την Ενημέρωση του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

