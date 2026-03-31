Προσοχή: Κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα εντοπίσετε - Πώς να τα καταλάβετε

Επισημαίνεται ότι, τα εν λόγω πλαστά χαρτονομίσματα έχουν εντοπιστεί σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.

Ως εκ τούτου, το κοινό προτρέπεται να ελέγχει με προσοχή τα χαρτονομίσματα που λαμβάνει κατά τις συναλλαγές του με μετρητά. Επίσης, οι επιχειρηματίες/καταστηματάρχες προτρέπονται να ελέγχουν τα χαρτονομίσματα με εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μηχανές ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων προτού τα παραλάβουν.

Σε περίπτωση εντοπισμού, τα χαρτονομίσματα να παρακρατούνται και οι πολίτες να επικοινωνούν με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή τα επαρχιακά Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε) στους ακόλουθους αριθμούς:

Τ.Α.Ε Λευκωσίας: 22802222

Τ.Α.Ε Λεμεσού: 25805057

Τ.Α.Ε Λάρνακας: 24804060

Τ.Α.Ε Πάφου: 26806021

Τ.Α.Ε Αμμοχώστου: 23803040

Τ.Α.Ε Μόρφου: 22802552

Η Αστυνομία υπενθυμίζει το κοινό ότι μπορεί να ενημερώνεται για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των χαρτονομισμάτων ευρώ μέσω του συνδέσμου http://www.ecb.int/euro/banknotes/security/html/index.el.html.