Προσοχή: Κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα εντοπίσετε - Πώς να τα καταλάβετε
Προσοχή: Κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα εντοπίσετε - Πώς να τα καταλάβετε

 31.03.2026 - 14:38
Το Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Χαρτονομισμάτων της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, προειδοποιεί τους πολίτες για την κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων ονομαστικής αξίας €50 ευρώ, των οποίων ο σειριακός αριθμός ξεκινά με τους λατινικούς χαρακτήρες WR.

Επισημαίνεται ότι, τα εν λόγω πλαστά χαρτονομίσματα έχουν εντοπιστεί σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.

Ως εκ τούτου, το κοινό προτρέπεται να ελέγχει με προσοχή τα χαρτονομίσματα που λαμβάνει κατά τις συναλλαγές του με μετρητά. Επίσης, οι επιχειρηματίες/καταστηματάρχες προτρέπονται να ελέγχουν τα χαρτονομίσματα με εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μηχανές ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων προτού τα παραλάβουν.

Σε περίπτωση εντοπισμού, τα χαρτονομίσματα να παρακρατούνται και οι πολίτες να επικοινωνούν με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή τα επαρχιακά Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε) στους ακόλουθους αριθμούς:

Τ.Α.Ε Λευκωσίας: 22802222

Τ.Α.Ε Λεμεσού: 25805057

Τ.Α.Ε Λάρνακας: 24804060

Τ.Α.Ε Πάφου: 26806021

Τ.Α.Ε Αμμοχώστου: 23803040

Τ.Α.Ε Μόρφου: 22802552

Η Αστυνομία υπενθυμίζει το κοινό ότι μπορεί να ενημερώνεται για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των χαρτονομισμάτων ευρώ μέσω του συνδέσμου http://www.ecb.int/euro/banknotes/security/html/index.el.html.

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Στην οικονομία, την ενέργεια, και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κατά την Ενημέρωση του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

  •  31.03.2026 - 14:00
Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

Αφθώδης πυρετός: «Καθάρισε» το Πέργαμος - Μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά

Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

LIVE: Το Ιράν χτύπησε με βόμβες διασποράς το κεντρικό Ισραήλ, με bunker buster 900 κιλών έπληξαν οι ΗΠΑ αποθήκες πυρομαχικών της Τεχεράνης

Αργία 1ης Απριλίου: Πού να κάνετε τα ψώνια σας για το σπίτι - Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν κλειστές

Προσοχή: Κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα εντοπίσετε - Πώς να τα καταλάβετε

