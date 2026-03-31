Ο λόγος που πρέπει να ρίχνεις ξύδι στις αποχετεύσεις πριν από έντονες βροχοπτώσεις

Εν αναμονή της κακοκαιρίας Erminio έρχονται στο προσκήνιο μερικά tips για την αποφυγή προβλημάτων στα σπίτια. Διότι οι έντονες βροχοπτώσεις μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις, να φράξουν τις αποχετεύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να διαχειριστούν τη μεγάλη ποσότητα νερού που πέφτει.

Για παράδειγμα, στα ιρλανδικά νοικοκυριά συστήθηκε να ρίχνουν ξύδι στους σωλήνες μετά το πέρασμα της καταιγίδας Amy τον περασμένο Οκτώβριο. Το ξύδι μπορεί να διατηρήσει χωρίς προβλήματα την ροή του νερού και να αποτρέψει τα βουλώματα.

Αυτή η πρακτική μπορεί να σας γλιτώσει από το να καλέσετε επαγγελματίες καθαρισμού αποχετεύσεων, καθώς λίγες μόνο σταγόνες ξυδιού ή μαγειρικής σόδας μπορούν να διατηρήσουν τη σωστή λειτουργία χωρίς προβλήματα.



Συμβουλές για την αποφυγή προβλημάτων

Η ιστοσελίδα Wolseley αναφέρει ότι «οι εξωτερικές αποχετεύσεις επιτελούν πολλές σημαντικές λειτουργίες, διαχειριζόμενες τα πάντα, από οικιακά απόβλητα έως φύλλα και εξωτερικά υπολείμματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν εύκολα να φράξουν, αλλά ευτυχώς, το ξεβούλωμα είναι αρκετά απλό να γίνει και μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας αν προκύψει πρόβλημα».

Η Wolseley συμβουλεύει ότι, για να αποφύγετε τα φραξίματα, πρέπει να «τοποθετήσετε σίτες και φίλτρα στις εξωτερικές αποχετεύσεις σας, ώστε να αποτρέψετε τα υπολείμματα να τις μπλοκάρουν. Αυτά είναι πολύ αποτελεσματικά απέναντι στα φύλλα, που συμβάλλουν σημαντικά στα φραξίματα. Μπορείτε επίσης, να προσθέσετε μικρά φίλτρα στις εσωτερικές αποχετεύσεις για να συγκρατούν υπολείμματα τροφών και τρίχες που καταλήγουν εκεί και συμβάλλουν στο μπλοκάρισμα».



Αν μετά τα παραπάνω tips το πρόβλημα συνεχίζεται, «τότε πρέπει να ρίξετε μαγειρική σόδα ή ξύδι ή μικρές ποσότητες χημικού καθαριστικού στις αποχετεύσεις σας, ώστε να παραμένουν καθαρές για περισσότερο χρόνο».

Η ιστοσελίδα Plumbcare εξηγεί πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε το ξύδι ή τη μαγειρική σόδα για να διατηρείτε καθαρή την αποχέτευση. «Αναμείξτε δύο μέρη μαγειρικής σόδας και ένα μέρος αλατιού και ρίξτε το μείγμα στην αποχέτευση. Ζεστάνετε τέσσερα μέρη ξυδιού και ρίξτε το πάνω από τη σόδα και το αλάτι. Θα αφρίσει έντονα. Αφήστε το να δράσει για 15 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό».

Πηγή: gazzetta.gr