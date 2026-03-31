ΑρχικήΚοινωνίαΔαμιανός: Αυξήσεις έως 70% στην ενέργεια – Ανάγκη για συντονισμένη δράση στην ΕΕ
Δαμιανός: Αυξήσεις έως 70% στην ενέργεια – Ανάγκη για συντονισμένη δράση στην ΕΕ

 31.03.2026 - 15:58
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ενισχύουμε την ασφάλεια εφοδιασμού μας, προστατεύουμε την ανταγωνιστικότητά μας και διαφυλάσσουμε το οικονομικό μας μέλλον, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, το απόγευμα της Τρίτης, πριν από την έναρξη της Έκτακτης Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, στο Συνεδριακό Κέντρο, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. 

«Η Κυπριακή Προεδρία συγκάλεσε αυτήν την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ λόγω των πρόσφατων αυξήσεων στις τιμές ενέργειας υπό το φως της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», επεσήμανε ο κ. Δαμιανός. «Παρόλο που η ασφάλεια εφοδιασμού διασφαλίζεται επί του παρόντος, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά προφανώς αισθάνονται αυτήν την αύξηση των τιμών», είπε. 

«Καθώς υπήρξε αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου κατά περίπου 70% και του πετρελαίου κατά περίπου 50%, αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά υποφέρουν, και δεδομένου ότι η ΕΕ είναι καθαρός εισαγωγέας ορυκτών καυσίμων, πρέπει να δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε. 

Εν συνεχεία, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι «η Κυπριακή Προεδρία παρακολουθεί την κατάσταση και πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει απάντηση». 

«Πρέπει να συντονιστούμε και η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα είναι να είναι ενωμένη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ενισχύουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού μας, προστατεύουμε την ανταγωνιστικότητά μας και διασφαλίζουμε το οικονομικό μας μέλλον», κατέληξε.

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Στην οικονομία, την ενέργεια, και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κατά την Ενημέρωση του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

