Δαμιανός: Αυξήσεις έως 70% στην ενέργεια – Ανάγκη για συντονισμένη δράση στην ΕΕ

«Η Κυπριακή Προεδρία συγκάλεσε αυτήν την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ λόγω των πρόσφατων αυξήσεων στις τιμές ενέργειας υπό το φως της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», επεσήμανε ο κ. Δαμιανός. «Παρόλο που η ασφάλεια εφοδιασμού διασφαλίζεται επί του παρόντος, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά προφανώς αισθάνονται αυτήν την αύξηση των τιμών», είπε.

«Καθώς υπήρξε αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου κατά περίπου 70% και του πετρελαίου κατά περίπου 50%, αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά υποφέρουν, και δεδομένου ότι η ΕΕ είναι καθαρός εισαγωγέας ορυκτών καυσίμων, πρέπει να δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Εν συνεχεία, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι «η Κυπριακή Προεδρία παρακολουθεί την κατάσταση και πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει απάντηση».

«Πρέπει να συντονιστούμε και η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα είναι να είναι ενωμένη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ενισχύουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού μας, προστατεύουμε την ανταγωνιστικότητά μας και διασφαλίζουμε το οικονομικό μας μέλλον», κατέληξε.