Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
«Καθαρές κουβέντες» από τον Δημήτρη Παπαδάκη: Σηκώνει το γάντι και ζητά άρση απορρήτου για τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη
«Καθαρές κουβέντες» από τον Δημήτρη Παπαδάκη: Σηκώνει το γάντι και ζητά άρση απορρήτου για τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη

 31.03.2026 - 18:31
Σε μια μετωπική αντεπίθεση πέρασε ο Δημήτρης Παπαδάκης, απαντώντας με κατηγορηματικό τρόπο στις πρόσφατες αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ο κ. Παπαδάκης, επιλέγοντας να μην αφήσει καμία σκιά γύρω από το όνομα του, ξεκαθάρισε μέσω ανάρτησης του πως τα όσα του καταλογίζονται στερούνται οποιασδήποτε αλήθειας και δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα.

Θέλοντας να αποδείξει έμπρακτα πως δεν έχει τίποτα να κρύψει, ο κ. Παπαδάκης προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας πλήρως έτοιμος να δώσει τη συγκατάθεσή του για την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιακών του δεδομένων. Με αυτή την κίνηση ματ, επιδιώκει να πιστοποιηθεί και επίσημα ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία τηλεφωνική επαφή ή ανταλλαγή μηνυμάτων, με οποιοδήποτε μέσο, με το εν λόγω πρόσωπο.

Η τοποθέτηση του έκλεισε με το χαρακτηριστικό μήνυμα «Καθαρές κουβέντες, όπως πάντα», στέλνοντας ένα σαφές σήμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι διατεθειμένος να φτάσει μέχρι το τέλος για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και την προστασία της ακεραιότητάς του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Αν τον δείτε, πείτε του να γυρίσει πίσω» - Άρπαξαν τον κάδο απορριμμάτων για… τη Λαμπρατζιά – Να γελάσεις ή να κλάψεις με τα σχόλια;
Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα
Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»
Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά
Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο «ERMINIO» φέρνει βροχές και καταιγίδες – Σε ισχύ νέα Κίτρινη Προειδοποίηση

 31.03.2026 - 18:09
Επόμενο άρθρο

Κυπριακό Φυσικό Αέριο: Τα χρονοδιαγράμματα για το 2027 και το πλάνο εξαγωγών μέσω Αιγύπτου

 31.03.2026 - 18:40
Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Στην οικονομία, την ενέργεια, και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κατά την Ενημέρωση του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

  •  31.03.2026 - 14:00
Τελεσίγραφο Αστυνομίας προς Δρουσιώτη: «Αναμένουμε τα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση»

  •  31.03.2026 - 17:31
Κοροϊδία με τους αερόσακους-φονιάδες: «Ίσως έβαλαν πάλι Takata» – Συγκλονιστικές καταγγελίες στη Βουλή

  •  31.03.2026 - 18:58
Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

  •  31.03.2026 - 15:25
Ο «ERMINIO» φέρνει βροχές και καταιγίδες – Σε ισχύ νέα Κίτρινη Προειδοποίηση

  •  31.03.2026 - 18:09
LIVE: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας», νέα επίθεση Τραμπ στους συμμάχους

  •  31.03.2026 - 13:50
SOS από γονείς: «Στοιβάζουν» 81 παιδιά σε μια αυλή σχολείου που στενεύει επικίνδυνα

  •  31.03.2026 - 16:49
Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

  •  31.03.2026 - 10:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα