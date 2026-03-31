«Καθαρές κουβέντες» από τον Δημήτρη Παπαδάκη: Σηκώνει το γάντι και ζητά άρση απορρήτου για τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη

Ο κ. Παπαδάκης, επιλέγοντας να μην αφήσει καμία σκιά γύρω από το όνομα του, ξεκαθάρισε μέσω ανάρτησης του πως τα όσα του καταλογίζονται στερούνται οποιασδήποτε αλήθειας και δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα.

Θέλοντας να αποδείξει έμπρακτα πως δεν έχει τίποτα να κρύψει, ο κ. Παπαδάκης προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας πλήρως έτοιμος να δώσει τη συγκατάθεσή του για την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιακών του δεδομένων. Με αυτή την κίνηση ματ, επιδιώκει να πιστοποιηθεί και επίσημα ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία τηλεφωνική επαφή ή ανταλλαγή μηνυμάτων, με οποιοδήποτε μέσο, με το εν λόγω πρόσωπο.

Η τοποθέτηση του έκλεισε με το χαρακτηριστικό μήνυμα «Καθαρές κουβέντες, όπως πάντα», στέλνοντας ένα σαφές σήμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι διατεθειμένος να φτάσει μέχρι το τέλος για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και την προστασία της ακεραιότητάς του.