«Δεν τους εμπιστεύομαι»: Η σκληρή απάντηση Δρουσιώτη στην Αστυνομία – Ζητά από Χριστοδουλίδη ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

Ο γνωστός ερευνητής και συγγραφέας αποκαλύπτει πως ήρθε ήδη σε επαφή με αξιωματικό της δύναμης, ωστόσο θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για τη συνεργασία του. Κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας του αποτελεί η απαίτηση για παρουσία της δικηγόρου του κατά τη διαδικασία, καθώς ο ίδιος επικαλείται προηγούμενες τραυματικές εμπειρίες με τις αρχές. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε υποθέσεις του παρελθόντος, όπως ένα τροχαίο ατύχημα το 2012 και μια καταγγελία για παραβίαση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων το 2020, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε αλλοίωση καταθέσεων και πλήρης αδράνεια των αρχών, η οποία κατέληξε μάλιστα σε αγωγή λιβέλου εναντίον του.

Η στάση του κ. Δρουσιώτη δεν περιορίζεται μόνο στην άμυνα, καθώς περνά στην αντεπίθεση ζητώντας την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσω της νομικής του εκπροσώπου, καλεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη να αναλάβει πρωτοβουλία για τον διορισμό ενός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, ο οποίος θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του Προέδρου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο δημοσιογράφος επιδιώκει να παρακάμψει την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία, όργανα στα οποία δηλώνει δημόσια πως δεν έχει καμία εμπιστοσύνη.

Παρά τις βαριές εκφράσεις περί «Κράτους Μαφία», ο Μακάριος Δρουσιώτης διευκρινίζει πως δεν θεωρεί ολόκληρο το δικαστικό και πολιτικό σύστημα διεφθαρμένο, αλλά τονίζει την ανάγκη αυτοκάθαρσης των θεσμών. Καταλήγοντας, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Εάν ο Πρόεδρος δεν αποδεχθεί την εισήγησή του για ανεξάρτητο ανακριτή, ο ίδιος θα προχωρήσει στην κατάθεση όλων των στοιχείων στην Αστυνομία το συντομότερο δυνατόν, πάντα όμως υπό τη στενή επίβλεψη της δικηγόρου του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας.