LIKE ONLINE

OnlyFans: Η πολύτεκνη μητέρα και φιλάνθρωπος που κρατά στα χέρια της την «αυτοκρατορία» των 5,5 δισ.

 31.03.2026 - 19:36
OnlyFans: Η πολύτεκνη μητέρα και φιλάνθρωπος που κρατά στα χέρια της την «αυτοκρατορία» των 5,5 δισ.

Η Αικατερίνα Τσουντνόβσκι είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και με βάση τις διαθέσιμες online βιογραφίες, αγαπά να περνά χρόνο με την οικογένειά της και να τους διδάσκει τη σημασία της προσφοράς και της βοήθειας στους άλλους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, η ουκρανικής καταγωγής Τσουντνόβσκι βρίσκει γαλήνη σε περιπάτους στην παραλία. Έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις για τη δέσμευσή της στη φιλανθρωπία, τη στήριξη της έρευνας για τον καρκίνο και τη δουλειά της ως δικηγόρος σε μια διεθνή τεχνολογική εταιρεία. Παρόλα αυτά, η πορνογραφία δεν αναφέρεται πουθενά.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, Λεονίντ Ραντβίνσκι, από καρκίνο σε ηλικία 43 ετών, η Τσουντνόβσκι φαίνεται να ελέγχει μέσω οικογενειακού fund την πλατφόρμα ενηλίκων OnlyFans, με μερίδιο αξίας περίπου 5,5 δισ. δολάρια.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα του Guardian, η Τσουντνόβσκι θα καθορίσει το μέλλον της δημοφιλούς πλατφόρμας που έκανε τον σύζυγό της δισεκατομμυριούχο προτού κλείσει τα 40 έτη. Την ίδια στιγμή, οι απόψεις της για την πορνογραφία θα καθορίσουν το επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας και το αν θα συνεχίσει να αποφέρει τεράστια έσοδα, λαμβάνοντας προμήθεια 20% από περίπου 4 εκατομμύρια δημιουργούς περιεχομένου παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το OnlyFans προβάλλεται ως τεχνολογικό success story, όχι απλώς ως ενήλικο site και παρόλο που απασχολεί μόλις 42 υπαλλήλους, το 2024 απέφερε 7,2 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η εταιρεία έχει προσπαθήσει να στραφεί σε μη σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω της πλατφόρμας OFTV, προσφέροντας εικόνες lifestyle, fitness και μαγειρικής. Παρόλα αυτά, τα κέρδη της εταιρείας προέρχονται κυρίως από την πορνογραφία. Οι όποιες προσπάθειες πώλησης πριν τον θάνατο του Ραντβίνσκι απέτυχαν, αν και οι διαπραγματεύσεις της εταιρείας με επενδυτικό fund από Σαν Φρανσίσκο συνεχίζονται.

Όσον αφορά την ασφάλεια και τους κανονισμούς, το OnlyFans ισχυρίζεται ότι ελέγχει αυστηρά την ηλικία των χρηστών και χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση του περιεχομένου. Το προσωπικό αναφέρει ότι ο θάνατος του Ραντβίνσκι δεν θα επηρεάσει τη διαχείριση, ωστόσο όλα θα κριθούν από τις αποφάσεις της Τσουντνόβσκι.

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Αν τον δείτε, πείτε του να γυρίσει πίσω» - Άρπαξαν τον κάδο απορριμμάτων για… τη Λαμπρατζιά – Να γελάσεις ή να κλάψεις με τα σχόλια;
Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα
Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»
Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά
Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

 

 

 

Ενεργειακός συναγερμός στην ΕΕ: Κοινό μέτωπο για το πετρέλαιο υπό τον φόβο παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή

 31.03.2026 - 19:07
Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Στην οικονομία, την ενέργεια, και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κατά την Ενημέρωση του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

  •  31.03.2026 - 14:00
Τελεσίγραφο Αστυνομίας προς Δρουσιώτη: «Αναμένουμε τα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση»

Τελεσίγραφο Αστυνομίας προς Δρουσιώτη: «Αναμένουμε τα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση»

  •  31.03.2026 - 17:31
Κοροϊδία με τους αερόσακους-φονιάδες: «Ίσως έβαλαν πάλι Takata» – Συγκλονιστικές καταγγελίες στη Βουλή

Κοροϊδία με τους αερόσακους-φονιάδες: «Ίσως έβαλαν πάλι Takata» – Συγκλονιστικές καταγγελίες στη Βουλή

  •  31.03.2026 - 18:58
Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

  •  31.03.2026 - 15:25
Ο «ERMINIO» φέρνει βροχές και καταιγίδες – Σε ισχύ νέα Κίτρινη Προειδοποίηση

Ο «ERMINIO» φέρνει βροχές και καταιγίδες – Σε ισχύ νέα Κίτρινη Προειδοποίηση

  •  31.03.2026 - 18:09
LIVE: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας», νέα επίθεση Τραμπ στους συμμάχους

LIVE: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας», νέα επίθεση Τραμπ στους συμμάχους

  •  31.03.2026 - 13:50
SOS από γονείς: «Στοιβάζουν» 81 παιδιά σε μια αυλή σχολείου που στενεύει επικίνδυνα

SOS από γονείς: «Στοιβάζουν» 81 παιδιά σε μια αυλή σχολείου που στενεύει επικίνδυνα

  •  31.03.2026 - 16:49
Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

  •  31.03.2026 - 10:58

