OnlyFans: Η πολύτεκνη μητέρα και φιλάνθρωπος που κρατά στα χέρια της την «αυτοκρατορία» των 5,5 δισ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, η ουκρανικής καταγωγής Τσουντνόβσκι βρίσκει γαλήνη σε περιπάτους στην παραλία. Έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις για τη δέσμευσή της στη φιλανθρωπία, τη στήριξη της έρευνας για τον καρκίνο και τη δουλειά της ως δικηγόρος σε μια διεθνή τεχνολογική εταιρεία. Παρόλα αυτά, η πορνογραφία δεν αναφέρεται πουθενά.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, Λεονίντ Ραντβίνσκι, από καρκίνο σε ηλικία 43 ετών, η Τσουντνόβσκι φαίνεται να ελέγχει μέσω οικογενειακού fund την πλατφόρμα ενηλίκων OnlyFans, με μερίδιο αξίας περίπου 5,5 δισ. δολάρια.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα του Guardian, η Τσουντνόβσκι θα καθορίσει το μέλλον της δημοφιλούς πλατφόρμας που έκανε τον σύζυγό της δισεκατομμυριούχο προτού κλείσει τα 40 έτη. Την ίδια στιγμή, οι απόψεις της για την πορνογραφία θα καθορίσουν το επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας και το αν θα συνεχίσει να αποφέρει τεράστια έσοδα, λαμβάνοντας προμήθεια 20% από περίπου 4 εκατομμύρια δημιουργούς περιεχομένου παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το OnlyFans προβάλλεται ως τεχνολογικό success story, όχι απλώς ως ενήλικο site και παρόλο που απασχολεί μόλις 42 υπαλλήλους, το 2024 απέφερε 7,2 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η εταιρεία έχει προσπαθήσει να στραφεί σε μη σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω της πλατφόρμας OFTV, προσφέροντας εικόνες lifestyle, fitness και μαγειρικής. Παρόλα αυτά, τα κέρδη της εταιρείας προέρχονται κυρίως από την πορνογραφία. Οι όποιες προσπάθειες πώλησης πριν τον θάνατο του Ραντβίνσκι απέτυχαν, αν και οι διαπραγματεύσεις της εταιρείας με επενδυτικό fund από Σαν Φρανσίσκο συνεχίζονται.

Όσον αφορά την ασφάλεια και τους κανονισμούς, το OnlyFans ισχυρίζεται ότι ελέγχει αυστηρά την ηλικία των χρηστών και χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση του περιεχομένου. Το προσωπικό αναφέρει ότι ο θάνατος του Ραντβίνσκι δεν θα επηρεάσει τη διαχείριση, ωστόσο όλα θα κριθούν από τις αποφάσεις της Τσουντνόβσκι.

