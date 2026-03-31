ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠροχωρούν οι ανακρίσεις για την κινηματογραφική καταδίωξη: Τι εξετάζει το ΤΑΕ Λευκωσίας για τους δύο συλληφθέντες
Προχωρούν οι ανακρίσεις για την κινηματογραφική καταδίωξη: Τι εξετάζει το ΤΑΕ Λευκωσίας για τους δύο συλληφθέντες

 31.03.2026 - 20:41
Στη σύλληψη 37χρονου και 39χρονης προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις, αλόγιστη και επικίνδυνη οδήγηση, παράνομη κατοχή και μεταφορά αδασμολόγητων ειδών, πρόκληση κακόβουλης ζημιάς, καθώς και άλλα αδικήματα.

Γύρω στις 3:50 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για όχημα που κινείτο από τις κατεχόμενες περιοχές, προς τη νεκρή ζώνη και στη συνέχεια στις ελεύθερες περιοχές παρά τα Λύμπια.

Μέλη της Αστυνομίας αφού εντόπισαν το εν λόγω όχημα, έκαναν σήμα τον οδηγό του να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να διαφύγει. Τα μέλη της Αστυνομίας τον ακολούθησαν με σκοπό να τον ανακόψουν. Η καταδίωξη συνεχίστηκε στις περιοχές Ιδαλίου, Πέρα Χωρίου, προς τα Λατσιά. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός οδηγούσε αλόγιστα και επικίνδυνα, ενώ σε δύο περιπτώσεις συγκρούστηκε με περιπολικά της Αστυνομίας. Για ανακοπή του οχήματος, τα μέλη της Αστυνομίας έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού. 

Σε σημείο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού,  ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο κιγκλίδωμα και να ακινητοποιηθεί.

Ο 37χρονος οδηγός και η 39χρονη συνοδηγός συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση. Ο 37χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ με θετική ένδειξη.

Οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ενώ στη συνέχεια, αφού έλαβαν εξιτήριο, τέθηκαν υπό κράτηση.

Αναμένεται να γίνει έρευνα στο όχημα στο οποίο επέβαιναν, όπου εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι μεταφέρονταν καπνικά προϊόντα.    

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.   

«Δεν τους εμπιστεύομαι»: Η σκληρή απάντηση Δρουσιώτη στην Αστυνομία – Ζητά από Χριστοδουλίδη ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

  •  31.03.2026 - 19:44

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Μακάριος Δρουσιώτης σηκώνει το γάντι που του πέταξε η Αστυνομία, ξεκαθαρίζοντας πως η καθυστέρηση στην κατάθεση των στοιχείων δεν οφείλεται σε υπεκφυγή, αλλά σε βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

  •  31.03.2026 - 19:44
  •  31.03.2026 - 18:58
  •  31.03.2026 - 21:15
  •  31.03.2026 - 14:00
  •  31.03.2026 - 18:09
  •  31.03.2026 - 13:50
  •  31.03.2026 - 16:49
  •  31.03.2026 - 10:58

