Τι κρύβεται πίσω από το φωτεινό αστέρι που βλέπουμε κάθε βράδυ στον ουρανό
 31.03.2026 - 20:32
Τι κρύβεται πίσω από το φωτεινό αστέρι που βλέπουμε κάθε βράδυ στον ουρανό

Ένα ιδιαίτερα φωτεινό αντικείμενο που παρατηρείται χαμηλά στον δυτικό ουρανό μετά τη δύση του ηλίου δεν είναι αστέρι, αλλά ο πλανήτης Αφροδίτη, ο οποίος αυτή την περίοδο κυριαρχεί στον απογευματινό ουρανό.

Η Αφροδίτη είναι γνωστή ως «Αποσπερίτης» όταν εμφανίζεται μετά τη δύση του ηλίου και ξεχωρίζει λόγω της έντονης λαμπρότητάς της, η οποία υπερβαίνει κάθε πραγματικό αστέρι. Θα παραμείνει ορατή τις βραδινές ώρες έως και τον Οκτώβριο, ενώ σταδιακά θα γίνεται πιο φωτεινή και θα ανεβαίνει ψηλότερα στον ουρανό τους επόμενους μήνες.

Ο πλανήτης εμφανίζεται σε αυτή τη θέση όταν βρίσκεται ανατολικά του ήλιου σε σχέση με τη Γη, γεγονός που τον καθιστά ορατό μετά τη δύση. Επειδή πρόκειται για εσωτερικό πλανήτη, η τροχιά του βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο, με αποτέλεσμα να μην απομακρύνεται ποτέ σημαντικά από τον ορίζοντα και να γίνεται ορατός είτε λίγο μετά τη δύση είτε λίγο πριν την ανατολή, σημειώνει το Forbes.

Στις 15 Αυγούστου 2026, η Αφροδίτη θα φτάσει στη μέγιστη απομάκρυνσή της από τον ήλιο στον απογευματινό ουρανό, γεγονός που θα επιτρέψει να δύει αρκετά αργότερα και να παραμένει ορατή σε πιο σκοτεινό ουρανό. Στη συνέχεια, στις 18 Σεπτεμβρίου, θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς της, καθώς θα εμφανίζεται σε φάση λεπτού μηνίσκου, κάτι που αυξάνει το φαινόμενο μέγεθός της και την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός προς τη Γη.

Κατά τον Απρίλιο, η Αφροδίτη θα προσφέρει ιδιαίτερα εντυπωσιακές εικόνες στον ουρανό, καθώς στις 18 και 19 του μήνα θα βρεθεί κοντά σε λεπτή ημισέληνο. Στις 19 Απριλίου, ανάμεσα στα δύο ουράνια σώματα θα είναι ορατό και το αστρικό σμήνος των Πλειάδων. Την ίδια περίοδο ξεκινά και η βροχή διαττόντων Ητα Υδροχοΐδων, η οποία κορυφώνεται στις 5 με 6 Μαΐου με περίπου 50 διάττοντες αστέρες ανά ώρα.

Καθώς προχωρά το καλοκαίρι, η Αφροδίτη θα ανεβαίνει όλο και ψηλότερα στον ουρανό και θα γίνεται ορατή ακόμη και πριν από τη δύση του ηλίου για όσους γνωρίζουν πού να κοιτάξουν. Μετά την κορύφωση της φωτεινότητάς της τον Σεπτέμβριο, θα αρχίσει σταδιακά να πλησιάζει ξανά τον ήλιο και μέχρι τον Οκτώβριο θα χαθεί μέσα στο φως του.

Στις αρχές του 2027, ο πλανήτης θα επανεμφανιστεί στον πρωινό ουρανό ως «Αυγερινός», σηματοδοτώντας τη μετάβασή του από τον απογευματινό στον πρωινό ορίζοντα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

«Δεν τους εμπιστεύομαι»: Η σκληρή απάντηση Δρουσιώτη στην Αστυνομία – Ζητά από Χριστοδουλίδη ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Μακάριος Δρουσιώτης σηκώνει το γάντι που του πέταξε η Αστυνομία, ξεκαθαρίζοντας πως η καθυστέρηση στην κατάθεση των στοιχείων δεν οφείλεται σε υπεκφυγή, αλλά σε βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

