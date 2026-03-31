ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑλλαγή δεδομένων στη δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: Στην Πάφο η υπόθεση μετά από «γκάφα» δικαιοδοσίας
Αλλαγή δεδομένων στη δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: Στην Πάφο η υπόθεση μετά από «γκάφα» δικαιοδοσίας

 31.03.2026 - 21:15
Αλλάζει το σκηνικό στην πολύκροτη υπόθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς η νομική διαδικασία μεταφέρεται οριστικά από τη Λεμεσό στην Πάφο.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από καίρια παρέμβαση των συνηγόρων υπεράσπισης του κ. Φαίδωνος, οι οποίοι υπέδειξαν πως η καταχώρηση της υπόθεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ήταν νομικά εσφαλμένη.

Η Γενική Εισαγγελία, αφού επανεξέτασε τα δεδομένα υπό το φως των νέων επισημάνσεων, αναγνώρισε το ζήτημα της δικαιοδοσίας. Ως εκ τούτου, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, ζητώντας την άμεση διακοπή της διαδικασίας που ήταν αρχικά ορισμένη για τις 2 Απριλίου. Μετά την εξέλιξη αυτή, η υπόθεση καταχωρίστηκε εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, το οποίο πλέον αναλαμβάνει την εκδίκασή της, ορίζοντας την 21η Απριλίου ως την ημερομηνία για την επίσημη παραπομπή του κατηγορουμένου ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο εν αργία Δήμαρχος παραμένει βαρύτατο και περιλαμβάνει τέσσερα σοβαρά αδικήματα. Συγκεκριμένα, ο κ. Φαίδωνος κατηγορείται για βιασμό, άσεμνη επίθεση, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και για περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην καταγγελία, τα αδικήματα αυτά φέρονται να διαπράχθηκαν πριν από δώδεκα χρόνια. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά και πολυεπίπεδη, αφού στη λίστα της Κατηγορούσας Αρχής περιλαμβάνονται συνολικά 27 μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν.

«Ανάσα» για τους οδηγούς: Ανοίγει η Λεωφόρος Τσερίου με 4 λωρίδες κυκλοφορίας

«Δεν τους εμπιστεύομαι»: Η σκληρή απάντηση Δρουσιώτη στην Αστυνομία – Ζητά από Χριστοδουλίδη ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

«Δεν τους εμπιστεύομαι»: Η σκληρή απάντηση Δρουσιώτη στην Αστυνομία – Ζητά από Χριστοδουλίδη ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Μακάριος Δρουσιώτης σηκώνει το γάντι που του πέταξε η Αστυνομία, ξεκαθαρίζοντας πως η καθυστέρηση στην κατάθεση των στοιχείων δεν οφείλεται σε υπεκφυγή, αλλά σε βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

