Πάσχα πίσω από κλειστές πόρτες στον Πανάγιο Τάφο – Μόνο μέσω live streaming οι πιστοί

 31.03.2026 - 21:25
Ο εορτασμός του Πάσχα στον ιερότερο χώρο του χριστιανισμού θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ανακοίνωσε ο Λατίνος Πατριάρχης της Ιερουσαλήμ, λίγες ημέρες αφού η ισραηλινή αστυνομία τον εμπόδισε να μπει στο Ναό του Πανάγιου Τάφου, προκαλώντας διεθνή σάλο.

Στις 29 του μηνός, Κυριακή των Βαΐων για τους Καθολικούς, ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα δεν μπόρεσε να μπει στον Πανάγιο Τάφο αφού η αστυνομία του το απαγόρευσε, με το σκεπτικό ότι απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις σε χώρους λατρείας που συνδέονται με τον εν εξελίξει πόλεμο με το Ιράν.

Έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Λατίνος Πατριάρχης θα έχει «πλήρη και άμεση» πρόσβαση στην εκκλησία.

Σήμερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο καρδινάλιος Πιτσαμπάλα είπε ότι οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας θα τελεστούν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς κοινό, παρά μόνο με περιορισμένο αριθμό πιστών και έναν επίσκοπο παρόντα. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θα προσπαθήσει να μεταδώσει απευθείας τους εορτασμούς του Πάσχα σε όλον τον κόσμο, πρόσθεσε.

Ο Πιτσαμπάλα έκανε λόγο για «παρεξήγηση» την Κυριακή με την αστυνομία, χαιρετίζοντας τον «σεβασμό» που επέδειξαν οι δυνάμεις ασφαλείας και το γεγονός ότι ξεκίνησε γρήγορα διάλογος με τις αρχές. Διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει κάποιο «προνόμιο», εκτιμώντας ότι οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλους τους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ, το Τείχος των Δακρύων για τους εβραίους και το τέμενος Αλ Άκσα για τους μουσουλμάνους, όπου απαγορεύεται προς το παρόν η πρόσβαση.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Αλλαγή δεδομένων στη δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: Στην Πάφο η υπόθεση μετά από «γκάφα» δικαιοδοσίας

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €3.000.000

«Δεν τους εμπιστεύομαι»: Η σκληρή απάντηση Δρουσιώτη στην Αστυνομία – Ζητά από Χριστοδουλίδη ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Μακάριος Δρουσιώτης σηκώνει το γάντι που του πέταξε η Αστυνομία, ξεκαθαρίζοντας πως η καθυστέρηση στην κατάθεση των στοιχείων δεν οφείλεται σε υπεκφυγή, αλλά σε βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

