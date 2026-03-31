Επεισοδιακή καταδίωξη στον αυτοκινητόδρομο: Στο φως λαθραία καπνικά με δασμούς άνω των €100.000 – Δείτε φωτογραφίες
 31.03.2026 - 22:44
Τεράστια ποσότητα αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισαν οι αρχές ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη εμπορικού βαν στον αυτοκινητόδρομο τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις των ποσοτήτων ξεπερνούν κατά πολύ τις €100,000 ευρώ.

Δελτίο Τύπου του Τμήματος Τελωνείων αναφέρει ότι λειτουργοί του ειδοποιήθηκαν από μέλη της Αστυνομίας για επεισοδιακή καταδίωξη εμπορικού οχήματος με τουρκοκυπριακές πινακίδες εγγραφής, το οποίο οδηγούσε 37χρονος με Βουλγαρική υπηκοότητα, με συνοδηγό 39χρονη Τουρκοκύπρια.

Στον αποθηκευτικό του χώρο εντοπίστηκαν χαρτοκιβώτια που περιείχαν καπνικά προϊόντα. Οι λειτουργοί του Τμήματος διαπίστωσαν ότι δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοαφορολόγητα.

Συγκεκριμένα καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν 635 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 200 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, 5 κούτες με περιεχόμενο 200 πουράκια η κάθε μία, συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 96 κιλών και 500 γραμμαρίων και συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 102 κιλών.

Το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι η υπόθεση, λόγω και των σοβαρών τροχαίων αδικημάτων και της πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς, θα τύχει περαιτέρω διερεύνησης από την Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα.

Πυροβόλησαν και σκότωσαν σπάνιο είδος αντιλόπης σε ζωολογικό κήπο στη Βιέννη

«Δεν τους εμπιστεύομαι»: Η σκληρή απάντηση Δρουσιώτη στην Αστυνομία – Ζητά από Χριστοδουλίδη ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Μακάριος Δρουσιώτης σηκώνει το γάντι που του πέταξε η Αστυνομία, ξεκαθαρίζοντας πως η καθυστέρηση στην κατάθεση των στοιχείων δεν οφείλεται σε υπεκφυγή, αλλά σε βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

Κοροϊδία με τους αερόσακους-φονιάδες: «Ίσως έβαλαν πάλι Takata» – Συγκλονιστικές καταγγελίες στη Βουλή

Αλλαγή δεδομένων στη δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: Στην Πάφο η υπόθεση μετά από «γκάφα» δικαιοδοσίας

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €3.000.000

LIVE: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας», νέα επίθεση Τραμπ στους συμμάχους

Η Αδελφότητα των Χαλλουμινάτι

Ο «ERMINIO» φέρνει βροχές και καταιγίδες – Σε ισχύ νέα Κίτρινη Προειδοποίηση

