Πυροβόλησαν και σκότωσαν σπάνιο είδος αντιλόπης σε ζωολογικό κήπο στη Βιέννη

«Η ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων είναι το πολυτιμότερο αγαθό για εμάς και κάνουμε τα πάντα για να εγγυηθούμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας» είπε στο πρακτορείο APA ο διευθυντής του κήπου, Στέφαν Χέρινγκ-Χάγεκνμπεκ.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Ο δράστης πυροβόλησε όντας έξω από την περίφραξη του ζωολογικού κήπου.

Έφερε τραύμα από σφαίρα

Μία φροντίστρια βρήκε το νεκρό ζώο και ένας κτηνίατρος έκανε τη νεκροψία, ανακαλύπτοντας ότι έφερε τραύμα από σφαίρα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για περιστατικό βαναυσότητας απέναντι σε ζώα, όπως ορίζεται από τον ποινικό κώδικα της Αυστρίας.

Unfassbare Tat im Zoo Schönbrunn. Eine junge Hirschziegenantilope lag tot in ihrem Gehege: Erschossen! Doch wie konnte das passieren? https://t.co/lLsdZYEB5d pic.twitter.com/pcvKBR8IAZ — Kronen Zeitung (@krone_at) March 31, 2026

Σημειώνεται ότι ο ζωολογικός κήπος, που βρίσκεται μέσα στο κτήμα του Ανακτόρου του Σένμπρουν, προσέλκυσε περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

Η ινδική αντιλόπη είναι συνηθισμένο ζώο στους ζωολογικούς κήπους όλου του κόσμου.