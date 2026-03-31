Πυροβόλησαν και σκότωσαν σπάνιο είδος αντιλόπης σε ζωολογικό κήπο στη Βιέννη

 31.03.2026 - 22:36
Ο ζωολογικός κήπος του Σένμπρουν, στη Βιέννη της Αυστρίας κατήγγειλε σήμερα ότι ένας άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε μια ινδική αντιλόπη, ένα ζώο που ξεχωρίζει από τα μεγάλα, ελικοειδή κέρατα στα αρσενικά του είδους.

«Η ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων είναι το πολυτιμότερο αγαθό για εμάς και κάνουμε τα πάντα για να εγγυηθούμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας» είπε στο πρακτορείο APA ο διευθυντής του κήπου, Στέφαν Χέρινγκ-Χάγεκνμπεκ.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Ο δράστης πυροβόλησε όντας έξω από την περίφραξη του ζωολογικού κήπου.

Έφερε τραύμα από σφαίρα

Μία φροντίστρια βρήκε το νεκρό ζώο και ένας κτηνίατρος έκανε τη νεκροψία, ανακαλύπτοντας ότι έφερε τραύμα από σφαίρα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για περιστατικό βαναυσότητας απέναντι σε ζώα, όπως ορίζεται από τον ποινικό κώδικα της Αυστρίας.

Σημειώνεται ότι ο ζωολογικός κήπος, που βρίσκεται μέσα στο κτήμα του Ανακτόρου του Σένμπρουν, προσέλκυσε περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

Η ινδική αντιλόπη είναι συνηθισμένο ζώο στους ζωολογικούς κήπους όλου του κόσμου.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Μακάριος Δρουσιώτης σηκώνει το γάντι που του πέταξε η Αστυνομία, ξεκαθαρίζοντας πως η καθυστέρηση στην κατάθεση των στοιχείων δεν οφείλεται σε υπεκφυγή, αλλά σε βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

