Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝετανιάχου: «Αργά ή γρήγορα» το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει
Νετανιάχου: «Αργά ή γρήγορα» το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει

 31.03.2026 - 23:56
Το Ισραήλ θα συνεχίσει να συντρίβει το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης, ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πως ο πόλεμος που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν «δεν έχει τελειώσει».

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει… Θα εξακολουθήσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ενισχύσουμε τις ζώνες ασφαλείας γύρω μας και θα επιτύχουμε τους στόχους μας», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων σε Γάζα, Συρία και Λίβανο.

«Αργά ή γρήγορα» το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει, υποσχέθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι το Ιράν είχε επενδύσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων, υποστηρίζοντας πως η επένδυση αυτή «εξανεμίστηκε».

Σημείωσε επίσης πως το Ισραήλ σφυρηλατεί «νέες συμμαχίες» με χώρες της περιοχής για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις. «Σύντομα θα είμαι σε θέση να σας πω περισσότερα σχετικά με αυτές τις σημαντικές συμφωνίες», είπε.

Ο Νετανιάχου έκανε αυτά τα σχόλια σε τηλεοπτικό μήνυμα, την παραμονή του εβραϊκού Πάσχα, λίγες ώρες αφότου ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διεμήνυσε πως η Τεχεράνη επιθυμεί να «βάλει τέλος στον πόλεμο» όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη των επιθέσεων» εναντίον της χώρας του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Apple, Google, Meta και Tesla ανάμεσα στις 18 εταιρείες που απειλούν να χτυπήσουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Μακάριος Δρουσιώτης σηκώνει το γάντι που του πέταξε η Αστυνομία, ξεκαθαρίζοντας πως η καθυστέρηση στην κατάθεση των στοιχείων δεν οφείλεται σε υπεκφυγή, αλλά σε βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα