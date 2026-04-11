Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν, οι τέσσερις «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών βρίσκονται στην ίδια αίθουσα ή αν οι Πακιστανοί αξιωματούχοι μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των πλευρών.

Λίγο πριν από την έναρξη των επαφών, η ιρανική πλευρά έθεσε δύο βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας: 1) την άμεση κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και 2) την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνονταν στο πλαίσιο αρχικής συμφωνίας που φέρεται να επιτεύχθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «δεν διαθέτει ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά», ενώ τόνισε ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί «το 99% της υπόθεσης».