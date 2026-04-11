Έφτασε στην Κύπρο το Άγιο Φως - Φωτογραφίες

Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ειδική πτήση της Aegean, η οποία αρχικά αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό τη Λάρνακα και στη συνέχεια μετέβη στο Τελ Αβίβ, από όπου και παρέλαβε το Άγιο Φως. Στην αποστολή συμμετείχαν τρεις ιερείς, οι οποίοι είχαν την ευθύνη για τη μεταφορά του στην Κύπρο.

Με την επιστροφή του αεροσκάφους στη Λάρνακα, λήφθηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το αεροπλάνο να σταθμεύει σε ειδικό χώρο του παλιού αεροδρομίου.

Ακολούθως, το Άγιο Φως παραλήφθηκε από τον Μητροπολίτη Βόστρων Τιμόθεο, Έξαρχο του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο, παρουσία και του Αρχιμανδρίτη Στυλιανού, όπου τελέστηκε σύντομη δέηση στην αίθουσα αφίξεων επισήμων.

Στη συνέχεια, με τη συνοδεία της Αστυνομίας, μεταφέρθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και παραδόθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, ενώ τελικός του προορισμός είναι η Εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στη Λευκωσία.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός και στον Λίβανο με ελικόπτερο, ώστε να φτάσει και στους Χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής.

Την ίδια ώρα, στο αεροδρόμιο Λάρνακας βρίσκονταν και μοτοσικλετιστές, οι οποίοι ανέλαβαν να διανείμουν το Άγιο Φως σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου, μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης σε κάθε γωνιά του τόπου.