ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφτασε στην Κύπρο το Άγιο Φως - Φωτογραφίες

 11.04.2026 - 17:29
Έφτασε στην Κύπρο το Άγιο Φως - Φωτογραφίες

Το Άγιο Φως έφτασε στην Κύπρο το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν τις 5, μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης σε όλο το νησί.

Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ειδική πτήση της Aegean, η οποία αρχικά αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό τη Λάρνακα και στη συνέχεια μετέβη στο Τελ Αβίβ, από όπου και παρέλαβε το Άγιο Φως. Στην αποστολή συμμετείχαν τρεις ιερείς, οι οποίοι είχαν την ευθύνη για τη μεταφορά του στην Κύπρο.

Με την επιστροφή του αεροσκάφους στη Λάρνακα, λήφθηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το αεροπλάνο να σταθμεύει σε ειδικό χώρο του παλιού αεροδρομίου.

Ακολούθως, το Άγιο Φως παραλήφθηκε από τον Μητροπολίτη Βόστρων Τιμόθεο, Έξαρχο του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο, παρουσία και του Αρχιμανδρίτη Στυλιανού, όπου τελέστηκε σύντομη δέηση στην αίθουσα αφίξεων επισήμων.

Στη συνέχεια, με τη συνοδεία της Αστυνομίας, μεταφέρθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και παραδόθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, ενώ τελικός του προορισμός είναι η Εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στη Λευκωσία.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός και στον Λίβανο με ελικόπτερο, ώστε να φτάσει και στους Χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής.

Την ίδια ώρα, στο αεροδρόμιο Λάρνακας βρίσκονταν και μοτοσικλετιστές, οι οποίοι ανέλαβαν να διανείμουν το Άγιο Φως σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου, μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης σε κάθε γωνιά του τόπου.

 

 

Κατάρρευση κτιρίου Γερμασόγια: Τρεις στο νοσοκομείο - Αγωνία για την κατάστασή τους - Πόσα άτομα είχαν εγκλωβιστεί;

Μπροστά με… ανάσα! Ντέρμπι κορυφής και μεγάλες ανατροπές στη νέα δημοσκόπηση του «Φ»

Μπροστά με… ανάσα! Ντέρμπι κορυφής και μεγάλες ανατροπές στη νέα δημοσκόπηση του «Φ»

Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η πολιτική εικόνα στην Κύπρο ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου 2026, σύμφωνα με τη δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση του «Φ» που διενεργήθηκε από την εταιρεία EXPLORER.

Μπροστά με… ανάσα! Ντέρμπι κορυφής και μεγάλες ανατροπές στη νέα δημοσκόπηση του «Φ»

Μπροστά με… ανάσα! Ντέρμπι κορυφής και μεγάλες ανατροπές στη νέα δημοσκόπηση του «Φ»

  •  11.04.2026 - 11:32
ΒΙΝΤΕΟ: Αποκαλύψεων συνέχεια από Δρουσιώτη- Έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικά με τη «Σάντυ»

ΒΙΝΤΕΟ: Αποκαλύψεων συνέχεια από Δρουσιώτη- Έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικά με τη «Σάντυ»

  •  11.04.2026 - 13:57
Επιχείρηση-θρίλερ στη Λεμεσό: Διασώθηκαν δύο, ψάχνουν κι άλλους εγκλωβισμένους - Επιστρατεύτηκαν ανιχνευτικοί σκύλοι

Επιχείρηση-θρίλερ στη Λεμεσό: Διασώθηκαν δύο, ψάχνουν κι άλλους εγκλωβισμένους - Επιστρατεύτηκαν ανιχνευτικοί σκύλοι

  •  11.04.2026 - 15:50
Έφοδος στην οικία και στο γραφείο του Νίκου Κληρίδη - Κατάσχεσαν το κινητό του οι Αρχές

Έφοδος στην οικία και στο γραφείο του Νίκου Κληρίδη - Κατάσχεσαν το κινητό του οι Αρχές

  •  11.04.2026 - 11:53
Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν, οι τέσσερις «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν, οι τέσσερις «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

  •  11.04.2026 - 16:38
Τραγωδία ανήμερα Μεγάλου Σαββάτου: Νεκρό 3χρονο αγγελούδι σε τροχαίο

Τραγωδία ανήμερα Μεγάλου Σαββάτου: Νεκρό 3χρονο αγγελούδι σε τροχαίο

  •  11.04.2026 - 16:15
Γιατί αφήνουμε μηνύματα στο «διαβάστηκε»: Η ψυχολογία πίσω από το «δεν απαντάω τώρα»

Γιατί αφήνουμε μηνύματα στο «διαβάστηκε»: Η ψυχολογία πίσω από το «δεν απαντάω τώρα»

  •  11.04.2026 - 13:40
Ρωτήσαμε το chatgpt πόσα λεφτά δίνουμε σε λαμπάδες, δώρα, φαγητά και...παιδιά - Hidden έξοδα το Πάσχα - Μείναμε με το στόμα ανοιχτό

Ρωτήσαμε το chatgpt πόσα λεφτά δίνουμε σε λαμπάδες, δώρα, φαγητά και...παιδιά - Hidden έξοδα το Πάσχα - Μείναμε με το στόμα ανοιχτό

  •  11.04.2026 - 11:08

