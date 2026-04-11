Κατάρρευση κτιρίου Γερμασόγια: Τρεις στο νοσοκομείο - Αγωνία για την κατάστασή τους - Πόσα άτομα είχαν εγκλωβιστεί;

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο κτίριο υπήρχαν οκτώ με 10 διαμερίσματα και, κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτιρίου, υπήρχαν πέντε με έξι άτομα εκεί, κάποια στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, και ένα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, με ασθενοφόρα, ενώ, ακόμη ένα άτομο μετέβη σε νοσηλευτήριο μόνο του.

Σημειώνεται ότι καθώς οι ένοικοι είναι αλλοδαποί, υπήκοοι διάφορων τρίτων χωρών, οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω διερμηνέων.

Στο σημείο εργάζονται συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), της Αρχής Ηλεκτρισμού, μέλη της Αστυνομίας, και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως αναφέρθηκε από τις αρχές στο σημείο, προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση των μπάζων και διάσωση ατόμων που ενδεχομένως να εγκλωβίστηκαν στο κατεστραμμένο κτίριο, μέρος του οποίου κατέρρευσε λίγο πριν τις 13.30.