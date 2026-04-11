Επιχείρηση-θρίλερ στη Λεμεσό: Διασώθηκαν δύο, ψάχνουν κι άλλους εγκλωβισμένους - Επιστρατεύτηκαν ανιχνευτικοί σκύλοι

Την ίδια ώρα, στις έρευνες συμμετέχουν και ανιχνευτικοί σκύλοι Κ9 της ΕΜΑΚ, ενισχύοντας τις προσπάθειες εντοπισμού εγκλωβισμένων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ενεργοποιήσει δύο Πολιτικούς Μηχανικούς για επιτόπια αξιολόγηση της στατικής κατάστασης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί δύο άτομα.
Οι διασώστες διατηρούν επικοινωνία με τρίτο εγκλωβισμένο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανό τέταρτο άτομο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί. Στο σημείο βρίσκονται επίσης μέλη της Πολιτικής Άμυνας και της Αστυνομίας, συνδράμοντας στην επιχείρηση.