Βόμβα Δρουσιώτη: Ηχητικά-φωτιά και σοκαριστικές καταγγελίες - Αυτούσιες οι συνομιλίες - Βίντεο
Βόμβα Δρουσιώτη: Ηχητικά-φωτιά και σοκαριστικές καταγγελίες - Αυτούσιες οι συνομιλίες - Βίντεο

 11.04.2026 - 21:59
Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο, με τον Μακάριο Δρουσιώτη να φέρνει στο φως ηχητικά ντοκουμέντα και μηνύματα που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Στους διαλόγους που δημοσιοποιήθηκαν, γυναίκα («Σάντη») προβαίνει σε σοβαρούς ισχυρισμούς για γεγονότα του παρελθόντος της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κατά ακρίβεια ήμουν 13 ετών», ενώ σημειώνει ότι ο άνθρωπος που περιγράφει «ήξερε ότι έκανε κάτι το παράνομο».

Παράλληλα, η ίδια αναφέρεται και σε περιστατικά αυτοχειρίας στο οικογενειακό της περιβάλλον, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο πατέρας μου… πέθανε από ηλεκτροπληξία», ενώ κάνει αναφορά και σε άλλες περιπτώσεις που, όπως ισχυρίζεται, συνδέονται με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν σχετίζονται άμεσα.

Σε άλλο σημείο των συνομιλιών, υποστηρίζει πως είχε πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, λέγοντας: «Εγώ μπήκα μέσα στο κινητό του… και είδα όλα τούτα τα μηνύματα», ενώ προσθέτει ότι το πρόσωπο που αναφέρει της είχε εκμυστηρευτεί πως «εμπήκε σε μία οργάνωση στην οποία δεν μπορεί να ξεφύγει». Οι αποκαλύψεις αυτές εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση, η οποία παραμένει υπό διερεύνηση.

Με γραπτή δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της Κυβέρνησης για την τραγωδία στη Γερμασόγεια, με την κατάρρευση πολυκατοικίας και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, τονίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και θα προχωρήσει σε πλήρη διερεύνηση των αιτίων.

