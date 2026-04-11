«Θα διερευνηθούν τα πάντα» – Η πρώτη αντίδραση της Κυβέρνησης για την τραγωδία

Με γραπτή δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της Κυβέρνησης για την τραγωδία στη Γερμασόγεια, με την κατάρρευση πολυκατοικίας και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, τονίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και θα προχωρήσει σε πλήρη διερεύνηση των αιτίων.

Αυτούσια δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη :

Η Κυβέρνηση εκφράζει βαθιά θλίψη για την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στη Γερμασόγεια, με την κατάρρευση πολυκατοικίας και την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Η Πολιτεία θα σταθεί με έμπρακτη στήριξη στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων.

Η πλήρης διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών της τραγωδίας, καθώς και η απόδοση ευθυνών όπου αυτές διαπιστωθούν και αποδειχθούν, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αποτροπή αντίστοιχων τραγωδιών στο μέλλον.