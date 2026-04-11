«Θα διερευνηθούν τα πάντα» – Η πρώτη αντίδραση της Κυβέρνησης για την τραγωδία
«Θα διερευνηθούν τα πάντα» – Η πρώτη αντίδραση της Κυβέρνησης για την τραγωδία

 11.04.2026 - 22:19
Με γραπτή δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της Κυβέρνησης για την τραγωδία στη Γερμασόγεια, με την κατάρρευση πολυκατοικίας και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, τονίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και θα προχωρήσει σε πλήρη διερεύνηση των αιτίων.

Αυτούσια δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη :
 
Η Κυβέρνηση εκφράζει βαθιά θλίψη για την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στη Γερμασόγεια, με την κατάρρευση πολυκατοικίας και την απώλεια ανθρώπινων ζωών.
 
Η Πολιτεία θα σταθεί με έμπρακτη στήριξη στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων.
 
Η πλήρης διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών της τραγωδίας, καθώς και η απόδοση ευθυνών όπου αυτές διαπιστωθούν και αποδειχθούν, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αποτροπή αντίστοιχων τραγωδιών στο μέλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκαψαν σημαίες ΛΟΑΤΚΙ αντί για «Ιούδες» σε λαμπρατζιές – «Δεν είναι έθιμο, είναι εκπαίδευση στο μίσος» - Φωτογραφίες
Καμπανάκι ΕΤΕΚ μετά την κατάρρευση: «Άμεσα μέτρα πριν θρηνήσουμε θύματα»
Βόμβα Δρουσιώτη: Ηχητικά-φωτιά και σοκαριστικές καταγγελίες - Αυτούσιες οι συνομιλίες - Βίντεο
Προσοχή σκληρές εικόνες: Η στιγμή απεγκλωβισμού του νεκρού προσώπου από τα ερείπια του κτιρίου - Υπάρχουν και άλλοι κάτω από τα συντρίμμια - Βίντεο
Ρωτήσαμε το chatgpt πόσα λεφτά δίνουμε σε λαμπάδες, δώρα, φαγητά και...παιδιά - Hidden έξοδα το Πάσχα - Μείναμε με το στόμα ανοιχτό
Παρέμβαση-μήνυμα για την υπόθεση Κληρίδη - Σαντυ: «Απαραβίαστο το δικηγορικό απόρρητο» – Τι τονίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος

 

 

 

Διπλή τραγωδια στη Λεμεσό: Το πριν και το μετά - Το κτίριο είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνο - Τα ερωτήματα μεγαλώνουν - Βίντεο

Διπλή τραγωδια στη Λεμεσό: Το πριν και το μετά - Το κτίριο είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνο - Τα ερωτήματα μεγαλώνουν - Βίντεο

  •  11.04.2026 - 21:15
Βόμβα Δρουσιώτη: Ηχητικά-φωτιά και σοκαριστικές καταγγελίες - Αυτούσιες οι συνομιλίες - Βίντεο

Βόμβα Δρουσιώτη: Ηχητικά-φωτιά και σοκαριστικές καταγγελίες - Αυτούσιες οι συνομιλίες - Βίντεο

  •  11.04.2026 - 21:59
Προσοχή σκληρές εικόνες: Η στιγμή απεγκλωβισμού του νεκρού προσώπου από τα ερείπια του κτιρίου - Υπάρχουν και άλλοι κάτω από τα συντρίμμια - Βίντεο

Προσοχή σκληρές εικόνες: Η στιγμή απεγκλωβισμού του νεκρού προσώπου από τα ερείπια του κτιρίου - Υπάρχουν και άλλοι κάτω από τα συντρίμμια - Βίντεο

  •  11.04.2026 - 19:33
Έκαψαν σημαίες ΛΟΑΤΚΙ αντί για «Ιούδες» σε λαμπρατζιές – «Δεν είναι έθιμο, είναι εκπαίδευση στο μίσος» - Φωτογραφίες

Έκαψαν σημαίες ΛΟΑΤΚΙ αντί για «Ιούδες» σε λαμπρατζιές – «Δεν είναι έθιμο, είναι εκπαίδευση στο μίσος» - Φωτογραφίες

  •  11.04.2026 - 21:40
Παρέμβαση-μήνυμα για την υπόθεση Κληρίδη - Σαντυ: «Απαραβίαστο το δικηγορικό απόρρητο» – Τι τονίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος

Παρέμβαση-μήνυμα για την υπόθεση Κληρίδη - Σαντυ: «Απαραβίαστο το δικηγορικό απόρρητο» – Τι τονίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος

  •  11.04.2026 - 20:25
Τραγωδία: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα βρισκόταν το 3χρονο παιδί που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Τραγωδία: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα βρισκόταν το 3χρονο παιδί που σκοτώθηκε σε τροχαίο

  •  11.04.2026 - 22:35
Έκκληση από την Αστυνομία: «Οδηγούμε υπεύθυνα για να φτάσουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε» – Το μήνυμα για το Πάσχα

Έκκληση από την Αστυνομία: «Οδηγούμε υπεύθυνα για να φτάσουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε» – Το μήνυμα για το Πάσχα

  •  11.04.2026 - 20:45

