ΑρχικήΔιεθνή
Κλιμάκωση και αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης μιλούν για πλήρες κλείσιμο - «Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά από απόψε το βράδυ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν τους όρους της εκεχειρίας διατηρώντας τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών πλοίων και λιμανιών.

Σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι, αν και χθες αρκετά πλοία διήλθαν από τα Στενά, η Ουάσιγκτον δεν προχώρησε στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, γεγονός που - όπως υποστηρίζεται - συνιστά παραβίαση των συμφωνηθέντων όρων.

«Από απόψε, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι κανένα πλοίο δεν πρέπει να απομακρυνθεί από τον αγκυροβόλιό του στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε κίνηση προς τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και να οδηγήσει σε στοχοποίηση του πλοίου.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ γίνεται αναφορά ότι δηλώσεις του «τρομοκράτη προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο δεν έχουν αξιοπιστία».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να συμμετέχουν σε «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν και αναγνώρισε ότι η Τεχεράνη «ήθελε να κλείσει ξανά τα Στενά».

«Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν» τόνισε ο Τραμπ για το Ιράν, προσθέτοντας ότι θα έχει περισσότερες πληροφορίες για τις συνομιλίες με την Τεχεράνη «μέχρι το τέλος της ημέρας».

Σημειώνεται ότι το Σάββατο, δύο πλοία με ινδική σημαία που μετέφεραν αργό πετρέλαιο δέχτηκαν επίθεση από ιρανικές δυνάμεις ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Πάνω από 4.700 μηνύματα σε 56 μέρες: 36χρονος ερωτεύτηκε ένα AI Chatbot και τώρα είναι νεκρός

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

Κλιμάκωση και αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης μιλούν για πλήρες κλείσιμο - «Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν»

