Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

 22.04.2026 - 13:45
Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η κατάρρευση διώροφης πολυκατοικίας στη Λεμεσό, με δεύτερο θύμα την 27χρονη Κολομβιανή Λεονέλα Αλεμάν Μοράλες, η οποία εντοπίστηκε νεκρή κάτω από τα συντρίμμια.

Η νεαρή βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές, γεγονός που προσδίδει ακόμη πιο δραματική διάσταση στην υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Απριλίου στην περιοχή της Γερμασόγειας, όταν το κτίριο κατέρρευσε αιφνιδίως, μετατρέποντας τον χώρο σε σκηνή καταστροφής.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις. Όπως εξήγησε, έχουν ήδη ληφθεί πολυάριθμες καταθέσεις, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία για αξιολόγηση και οδηγίες ως προς τα επόμενα βήματα της διερεύνησης.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα εξειδικευμένων εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στη διαλεύκανση των αιτίων της τραγωδίας.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φρουροί της Επανάστασης: Κατασχέσαμε δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ανάμεσά τους και το ελληνόκτητο «Epaminondas»

 22.04.2026 - 13:33
Επόμενο άρθρο

Ferto The Game: Ο Akylas έγινε... ηλεκτρονικό παιχνίδι - Πώς να το παίξετε

 22.04.2026 - 14:05
ΠτΔ: Ανέπεμψε πέντε νόμους για τις εκποιήσεις – Ποιοι οι λόγοι - Έκτακτη συνεδρίαση Επ. Οικονομικών πριν την τελευταία Ολομέλεια

ΠτΔ: Ανέπεμψε πέντε νόμους για τις εκποιήσεις – Ποιοι οι λόγοι - Έκτακτη συνεδρίαση Επ. Οικονομικών πριν την τελευταία Ολομέλεια

Σε πέντε συνολικά αναπομπές νομοθετημάτων που σχετίζονται με τις εκποιήσεις ακινήτων προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επιστρέφοντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων νόμους που είχαν ψηφιστεί στις 6 Απριλίου 2026, επικαλούμενος ζητήματα συνταγματικότητας, νομικής ασάφειας και πιθανών επιπτώσεων στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ανέπεμψε πέντε νόμους για τις εκποιήσεις – Ποιοι οι λόγοι - Έκτακτη συνεδρίαση Επ. Οικονομικών πριν την τελευταία Ολομέλεια

ΠτΔ: Ανέπεμψε πέντε νόμους για τις εκποιήσεις – Ποιοι οι λόγοι - Έκτακτη συνεδρίαση Επ. Οικονομικών πριν την τελευταία Ολομέλεια

  •  22.04.2026 - 12:50
Μακάριος Δρουσιώτης: Νέα ανάρτηση για FBI - «Οι προθέσεις τους είναι ολοφάνερες από την πρώτη στιγμή»

Μακάριος Δρουσιώτης: Νέα ανάρτηση για FBI - «Οι προθέσεις τους είναι ολοφάνερες από την πρώτη στιγμή»

  •  22.04.2026 - 12:45
Άτυπη Σύνοδος: Επιβεβαιώθηκε η φυσική παρουσία του Ζελένσκι - Δεν θα συμμετέχει ο Όρμπαν

Άτυπη Σύνοδος: Επιβεβαιώθηκε η φυσική παρουσία του Ζελένσκι - Δεν θα συμμετέχει ο Όρμπαν

  •  22.04.2026 - 12:24
SOS για τα καύσιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να «καθηλώσει» τον κυπριακό τουρισμό

SOS για τα καύσιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να «καθηλώσει» τον κυπριακό τουρισμό

  •  22.04.2026 - 12:32
Τι συμβαίνει στο Νοσοκομείο Λάρνακας; Πέντε καταγγελίες σε 3 μήνες χτυπούν «κόκκινο»

Τι συμβαίνει στο Νοσοκομείο Λάρνακας; Πέντε καταγγελίες σε 3 μήνες χτυπούν «κόκκινο»

  •  22.04.2026 - 11:54
Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

  •  22.04.2026 - 13:45
Έχετε κατοικίδιο και θέλετε να ταξιδέψετε άνετα; Με το νέο πλοίο της θαλάσσιας σύνδεσης με Πειραιά μπορείτε – Δείτε τιμές

Έχετε κατοικίδιο και θέλετε να ταξιδέψετε άνετα; Με το νέο πλοίο της θαλάσσιας σύνδεσης με Πειραιά μπορείτε – Δείτε τιμές

  •  22.04.2026 - 11:36
Αυτή θα είναι η νέα ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια μετά την Ανόρθωση! Θεωρούν σίγουρο το DEAL

Αυτή θα είναι η νέα ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια μετά την Ανόρθωση! Θεωρούν σίγουρο το DEAL

  •  22.04.2026 - 10:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα