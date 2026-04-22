Ανείπωτη τραγωδία: Για διακοπές στην Κύπρο η 27χρονη Κολομβιανή που βρήκε θάνατο στα συντρίμμια της Λεμεσού

Η νεαρή βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές, γεγονός που προσδίδει ακόμη πιο δραματική διάσταση στην υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Απριλίου στην περιοχή της Γερμασόγειας, όταν το κτίριο κατέρρευσε αιφνιδίως, μετατρέποντας τον χώρο σε σκηνή καταστροφής.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις. Όπως εξήγησε, έχουν ήδη ληφθεί πολυάριθμες καταθέσεις, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία για αξιολόγηση και οδηγίες ως προς τα επόμενα βήματα της διερεύνησης.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα εξειδικευμένων εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στη διαλεύκανση των αιτίων της τραγωδίας.