Αούν: Επαφές για παράταση της εκεχειρίας με το Ισραήλ - Καμία ανοχή σε ένοπλες ομάδες

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Λιβάνου ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για «παράταση της προθεσμίας εκεχειρίας» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο Αούν τόνισε την ανάγκη για στενότερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας, ώστε οι ενέργειές τους να είναι ενοποιημένες και να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των αναγκών των εκτοπισμένων κατοίκων.

Έδωσε επίσης εντολή για εντατικοποίηση των επιδρομών σε τοποθεσίες που θεωρείται ότι φιλοξενούν αποθήκες όπλων, βάσει πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί από τις αρμόδιες αρχές, προειδοποιώντας ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε επιδείξεις οπλισμού από οποιαδήποτε ομάδα.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι καμία πλευρά δεν θα επιτραπεί να παρεμποδίσει την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας ή να υπονομεύσει τη σταθερότητα, χαρακτηρίζοντας τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης σε αυτή τη φάση της ιστορίας του Λιβάνου ως «κόκκινη γραμμή».

