Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι μεταφέρουν την απόγνωση τον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς, διαμαρτυρόμενοι για τις μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού – την ώρα μάλιστα που στο νησί μας θα φθάνουν ευρωπαίοι ηγέτες, ενόψει της Άτυπης Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – και από την άλλη, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου κατεβάζει ρολά στα κέντρα εξυπηρέτησης λόγω της παγκύπριας στάσης εργασίας των συντεχνιών.

​Στο «κόκκινο» η αγωνία των κτηνοτρόφων: Αποκλεισμοί και προειδοποιήσεις

​Η οργή του κτηνοτροφικού κόσμου ξεχειλίζει σήμερα, καθώς οι επαγγελματίες του κλάδου αισθάνονται πως η βιωσιμότητα τους απειλείται άμεσα. Η απόφαση για κλιμάκωση των μέτρων έρχεται ως αντίδραση στις συνεχιζόμενες θανατώσεις ζώων, ένα μέτρο που η Κυβέρνηση εφαρμόζει για τον περιορισμό του αφθώδους ιού, αλλά οι κτηνοτρόφοι χαρακτηρίζουν ως καταστροφικό για το μέλλον τους.

​Για σήμερα στις 11:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί συμβολικός αποκλεισμός του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς, με τους διοργανωτές να στέλνουν το μήνυμα πως η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Η εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων, Στέλλα Πέτρου, ξεκαθάρισε πως αν και η ταλαιπωρία του κοινού θα είναι περιορισμένη, αφού θα παραμείνει ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας, η κίνηση τους είναι μια κραυγή απόγνωσης. Η ίδια τόνισε πως ο κλάδος δεν αντέχει άλλο την πίεση και κάλεσε την κυβέρνηση να μετατραπεί σε σύμμαχο αντί για διώκτη. Το κλίμα παραμένει εκρηκτικό, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται ήδη προειδοποιήσεις για ακραία μέτρα, όπως ο αποκλεισμός αεροδρομίων, σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση κυβερνητική παρέμβαση.

​Παραλυμένη η εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ: Ανοικτό το μέτωπο των συντεχνιών

​Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές που είχαν προγραμματίσει σήμερα να διευθετήσουν υποθέσεις τους στα γραφεία της ΑΗΚ θα βρεθούν μπροστά σε κλειστές πόρτες. Η 24ωρη παγκύπρια στάση εργασίας που εξήγγειλαν οι τέσσερις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΕΠΟΠΑΗ, ΠΕΟ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ) έχει θέσει εκτός λειτουργίας τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και τα διοικητικά γραφεία του Οργανισμού.

​Παρά την απεργία, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα, καθώς το προσωπικό ασφαλείας εργάζεται κανονικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών. Ο Οργανισμός προτρέπει το κοινό να αξιοποιήσει τα ψηφιακά εργαλεία, όπως την εφαρμογή EAC Mobile App και την ιστοσελίδα του, για την εξόφληση λογαριασμών και την υποβολή αιτημάτων, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

​Εμφύλιος εντός ΑΗΚ: Η διαφοροποίηση της ΑΣΤΕΠΑΗΚ

​Το απεργιακό σκηνικό στον τομέα της ενέργειας συμπληρώνεται από μια έντονη εσωτερική κόντρα. Η συντεχνία ΑΣΤΕΠΑΗΚ διαχωρίζει τη θέση της, αρνούμενη να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις και εξαπολύοντας βέλη τόσο κατά των υπόλοιπων συντεχνιών όσο και κατά των λανθασμένων, όπως τις χαρακτηρίζει, πολιτικών που κρατούν ψηλά το κόστος της ενέργειας.

​Σε μια καυστική ανακοίνωση, η ΑΣΤΕΠΑΗΚ θέτει αμείλικτα ερωτήματα που αγγίζουν την τσέπη του καταναλωτή. Ζητά εξηγήσεις για την καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό του σταθμού της Δεκέλειας, για τη μη αξιοποίηση της πανάκριβης γεννήτριας στο Βασιλικό που παραμένει ανενεργή λόγω έλλειψης φυσικού αερίου, αλλά και για την απουσία συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας που θα επέτρεπαν την ουσιαστική μείωση των τιμών μέσω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η στάση αυτή αναδεικνύει το βαθύ χάσμα σχετικά με το ποιος φταίει τελικά για την ενεργειακή στασιμότητα στην Κύπρο.

​Ο πολίτης στη μέση της διαμάχης

​Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα δύσκολο παζλ για τους Κύπριους πολίτες. Από τη μία, η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους λόγω των κτηνοτρόφων και από την άλλη η αδυναμία φυσικής εξυπηρέτησης για τις ενεργειακές τους ανάγκες, συνθέτουν ένα σκηνικό έντασης. Το ερώτημα που πλανάται είναι αν οι σημερινές κινητοποιήσεις θα αποτελέσουν την αφετηρία για έναν ειλικρινή διάλογο ή αν θα είναι το προμήνυμα μιας παρατεταμένης περιόδου κοινωνικής και εργασιακής αναταραχής.